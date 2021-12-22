В РФС отреагировали на переход футболистки Абдуллиной в «Челси»

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал переход защитницы сборной России Алсу Абдуллиной из московского «Локомотива» в лондонский «Челси».
В РФС отреагировали на переход футболистки Абдуллиной в «Челси»
  • © Balazs Popal / Avalon
  • Legion-Media

«Трансфер Алсу Абдуллиной — это хорошая новогодняя новость для российского женского футбола. Это показатель того, что женский футбол в нашей стране продвигается в правильном направлении и наши футболистки становятся привлекательными для ведущих команд мира. «Челси» — клуб, который уже создал большое наследие — четырёхкратный чемпион Англии, финалист Лиги чемпионов. За команду выступают игроки топового уровня, представительницы лучших сборных мира, футболистки с опытом выступления в Лиге чемпионов, в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира. Помимо этого, английская Суперлига — турнир с высочайшим уровнем конкуренции. В Англии к женскому футболу приковано внимание прессы и болельщиков. Мы рассчитываем, что все эти факторы помогут Алсу продолжить свой профессиональный рост», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

20-летняя Абдуллина выступала за «Локомотив» с 2020 года. В 2021-м она помогла клубу выиграть чемпионат России.

Ранее сообщалось, что футболистка сборной России Абдуллина перешла в «Челси».

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