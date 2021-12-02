По миллиону рублей получат 20 спортшкол, которые работают с девочками

Российский футбольный союз (РФС) выделит гранты по 1 млн рублей на развитие женского футбола 20 детским футбольным центрам по итогам грантового конкурса при поддержке фонда «Р.А. ФОНД» и ФИФА.

На конкурс грантов, учреждённый РФС для развития женского футбола в спортивных школах, поступило 36 заявок от спортивных организаций, работающих над вовлечением девочек в футбол в 26 регионах России.

По итогам оценки заявок конкурсной комиссией гранты в размере 1 млн рублей будут предоставлены 20 школам, направившим лучшие заявки.

«Мы рады, что конкурс грантов получил такой отклик: заявки поступили со всей страны, от Петрозаводска до Сахалина. Приятно видеть, что такое количество инициативных людей в самых разных регионах вносят вклад в подготовку спортивного резерва в женском футболе и настроены на дальнейшее развитие. Мы очень благодарны фонду «Р.А. ФОНД» и лично Роману Аркадьевичу Абрамовичу за то, что у нас есть возможность при помощи грантов поддержать этих людей и инвестировать в будущее женского футбола по всей стране», — цитирует председателя комитета женского футбола Полину Юмашеву сайт РФС.

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