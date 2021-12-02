Кутепов рассказал, что готов уйти из «Спартака» в ЦСКА или «Зенит»

Российский защитник московского «Спартака» Илья Кутепов признался, что готов покинуть столичный клуб и уйти к принципиальным соперникам команды.

«Есть ли клуб, в который не пойду ни при каких условиях? Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть — я пойду играть. ЦСКА, «Зенит» — неважно. Это не к тому, что я хочу насолить или отомстить «Спартаку», — цитирует Кутепова Sport24.

Он отметил, что когда футболист играет и его зовут к принципиальному сопернику — это одно, но сам он сидит на скамейке и не имеет возможности играть.

«Сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю «Спартак», я не согласен. При всём уважении — мне нужно играть», — добавил футболист.

В нынешнем сезоне Кутепов провёл три матча в Российской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

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