Фредди Аду признался, что не знал о своём статусе легенды Football Manager

Американский футболист Фредди Аду рассказал об эмоциях после того, как его признали легендой Football Manager.

«Это восхитительно! Честно говоря, в детстве я не знал, что такое Football Manager! Мы не играем в Football Manager в США, поэтому я мало что знал об этом. Я не знал, пока не получил сообщения в Facebook со словами «легенда Football Manager». Я подумал: «Что это такое?», — признался Аду в интервью Offers.

Он также рассказал, что не успевал читать сообщения с поздравлениями в социальных сетях. Аду отметил, что так он понял, откуда у него так много фанатов в Англии и Европе.

В 2003 году футболист стал самым молодым профессиональным спортсменом в истории современного американского командного спорта, подписав профессиональный контракт с MLS.

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