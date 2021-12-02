Кутепов: у меня нет шансов, чтобы показать себя

Российский защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказался об отсутствии игровой практики в столичном клубе.

«Я профессионал, должен выполнять требования тренера. Руй знает, что делает, и несёт ответственность за свои решения. По сути, у меня нет шансов, чтобы показать себя, кроме стечения обстоятельств», — цитирует Кутепова Sport24.

В нынешнем сезоне футболист провёл три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями. Он также поддерживает форму во второй команде «Спартака».

28-летний защитник сыграл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) три матча.

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