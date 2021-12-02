Уткин иронично отреагировал на переход Азмуна из «Зенита» в «Лион»

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на информацию о продаже «Зенитом» иранского форварда Сердара Азмуна.

«Боже мой, «Зенит» готов продать Азмуна. «Здравствуй, девушка секонд-хенд» (с)», — написал Уткин в своём Twitter.

Напомним, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун может оформить переход во французский «Лион» уже в зимнее трансферное окно, но доиграть сезон в составе питерцев.

В нынешнем сезоне 26-летний иранец провёл 14 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив семь мячей. Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

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