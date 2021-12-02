Газизов: мой спор не со «Спартаком», а с людьми

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о конфликте с руководством московского «Спартака».
Газизов: мой спор не со «Спартаком», а с людьми
  • РИА Новости

«Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чём тут «Спартак»? Это большая народная команда», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что у него нет обиды на руководителей московского клуба.

Он также рассказал, что гражданский суд будет рассматривать кассацию 7 декабря.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Ранее «Ливерпуль» забил четыре мяча в гостевом матче с «Эвертоном» впервые за почти 40 лет.

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