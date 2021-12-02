«Ливерпуль» забил четыре мяча в гостевом матче с «Эвертоном» впервые за почти 40 лет

В матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на выезде разгромил «Эвертон» со счётом 4:1.

Мячи на свой счёт записали Джордан Хендерсон, Диогу Жота и дважды — Мохаммед Салах. Единственный гол «ирисок» в матче забил Демарай Грэй.

Таким образом, «Ливерпуль» впервые с 1982 года забил четыре мяча в гостевом матче с «Эвертоном». Тогда команда разгромила хозяев со счётом 5:0.

По итогам 14 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Эвертон» — на 14-й позиции (15 очков).

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