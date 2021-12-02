«Ливерпуль» забил четыре мяча в гостевом матче с «Эвертоном» впервые за почти 40 лет

Короткая ссылка
В матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на выезде разгромил «Эвертон» со счётом 4:1.
«Ливерпуль» забил четыре мяча в гостевом матче с «Эвертоном» впервые за почти 40 лет
  • AP

Мячи на свой счёт записали Джордан Хендерсон, Диогу Жота и дважды — Мохаммед Салах. Единственный гол «ирисок» в матче забил Демарай Грэй.

Таким образом, «Ливерпуль» впервые с 1982 года забил четыре мяча в гостевом матче с «Эвертоном». Тогда команда разгромила хозяев со счётом 5:0.

По итогам 14 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Эвертон» — на 14-й позиции (15 очков).

Ранее Газизов рассказал о конфликте с Салиховой после ухода из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить