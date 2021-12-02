Газизов рассказал о конфликте с Салиховой после ухода из «Спартака»

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о конфликте с гражданской женой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой.
Газизов рассказал о конфликте с Салиховой после ухода из «Спартака»
  • © ФК УФА

«Зарема — молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и её супруг — хозяева «Спартака». И то, что они делают с клубом, — их личное дело. Меня это не касается», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал о своём отношении к оскорблениям Салиховой.

«Да, меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан», — добавил Газизов.

Он также добавил, что после определённых событий он потерял связь с Леонидом Федуном. При этом Газизов не держит обид на «Спартак».

Напомним, что специалист работал в московском клубе с июля по декабрь 2020 года.

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