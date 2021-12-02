Булыкин высказался об Иосифове в «Вильярреале»

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на дебютный гол российского форварда Никиты Иосифова за «Вильярреал».
Булыкин высказался об Иосифове в «Вильярреале»
  • РИА Новости

«От него всё зависит. Есть возможности, варианты закрепиться в составе. Я ему желаю не сбавлять темп и двигаться только вперёд. «Вильярреал» выступает в чемпионате Испании, сильное первенство, и у Никиты есть всё, чтобы проявить себя там, а дальше двигаться вверх по карьерной лестнице», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что «Вильярреал» нанёс в гостях разгромное поражение «Виктории» в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу (8:0). Российский полузащитник «жёлтой субмарины» Никита Иосифов отметился голом на 87-й минуте игры. Этот мяч стал для 20-летнего футболиста дебютным в первой игре за главную команду.

Ранее Туре был замечен в форме «Тоттенхэма» на базе клуба.

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