Булыкин высказался об Иосифове в «Вильярреале»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на дебютный гол российского форварда Никиты Иосифова за «Вильярреал».

«От него всё зависит. Есть возможности, варианты закрепиться в составе. Я ему желаю не сбавлять темп и двигаться только вперёд. «Вильярреал» выступает в чемпионате Испании, сильное первенство, и у Никиты есть всё, чтобы проявить себя там, а дальше двигаться вверх по карьерной лестнице», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что «Вильярреал» нанёс в гостях разгромное поражение «Виктории» в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу (8:0). Российский полузащитник «жёлтой субмарины» Никита Иосифов отметился голом на 87-й минуте игры. Этот мяч стал для 20-летнего футболиста дебютным в первой игре за главную команду.

Ранее Туре был замечен в форме «Тоттенхэма» на базе клуба.