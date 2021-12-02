Туре был замечен в форме «Тоттенхэма» на базе клуба
- AP
Об этом сообщает football.london.
Отмечается, что бывший футболист в настоящий момент проживает в Лондоне, где занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории А.
Туре завершил карьеру в 2020 году. Год спустя он вошёл в тренерский штаб грозненского «Ахмата», где занимал должность ассистента главного тренера.
Туре известен своими выступлениями за каталонскую «Барселону» и «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА проведут акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов».