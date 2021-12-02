Туре был замечен в форме «Тоттенхэма» на базе клуба

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Яя Туре был замечен в форме лондонского «Тоттенхэма» на тренировочной базе клуба.

Об этом сообщает football.london.

Отмечается, что бывший футболист в настоящий момент проживает в Лондоне, где занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории А.

Туре завершил карьеру в 2020 году. Год спустя он вошёл в тренерский штаб грозненского «Ахмата», где занимал должность ассистента главного тренера.

Туре известен своими выступлениями за каталонскую «Барселону» и «Манчестер Сити».

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