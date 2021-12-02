Фанаты ЦСКА проведут акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

Фанаты московского ЦСКА готовят акцию протеста в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!» — говорится в сообщении движения «Люди в чёрном» в Telegram-канале.

Это будет протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам.

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит» в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, 12 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия ближайшие два года.

Встреча между ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдёт 4 декабря в Самаре. Начало — в 14:00 мск.

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