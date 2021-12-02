Отец Ерёменко рассказал, почему футболист не вернётся в Россию

Отец бывшего полузащитника «Ростова» и сборной Финляндии Романа Ерёменко, Алексей Ерёменко рассказал, почему его сын не вернётся в Россию для продолжения карьеры.

«Почему не планирует возвращаться в Россию? По семейным обстоятельствам. Всё дело в сложности с семьёй. У него трое детей школьного возраста. Они ходят в английскую школу. Жена Романа — финка, которая родилась в Америке. Дома в семье говорят на финском и английском», — цитирует Ерёменко — старшего Err.ee.

Он также отметил, что его сын в настоящий момент свободный агент и ждёт предложений от клубов. До пандемии с визами в Россию было легче, но на данный момент футболист на первое место поставил свою семью.

Ерёменко известен своими выступления за московские ЦСКА и «Спартак» и казанский «Рубин». Последний российский клуб, за который он выступал, — «Ростов».

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ.