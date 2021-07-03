«Училась по матчам, которые смотрела по телевизору»: как девушка из Таджикистана строит футбольную карьеру в России

17-летняя Мадина Муносибшозода увлекается футболом. Она переехала из Таджикистана в Москву, чтобы развеять стереотипы о том, что это мужской вид спорта. На родине ей пришлось столкнуться с множеством трудностей и непониманием, но теперь девушка играет на позиции защитника в крупной футбольной школе. В интервью RT Мадина рассказала о борьбе с общественным мнением и запретами, переезде в чужой город, предательстве и вере в себя.

Когда у человека есть цель в жизни, а главное — желание её достичь, ничто не способно его остановить. Мадина Муносибшозода воспитана по всем обычаям Востока. Её родной Таджикистан — строгая мусульманская страна, где с детства закладываются многовековые традиции: уважение к старшим, скромность и покорность.

Но девушка не захотела жить в соответствии с правилами и запретами. Для неё были важнее цель и собственная свобода. Поэтому она отказалась от привычного ритма жизни, чтобы переехать в Москву и сломать сложившиеся стереотипы о том, что футбол — мужское занятие.

«По вечерам я брала мяч и выходила во двор, чтобы самостоятельно учиться дриблингу, уделяя тренировкам по два часа каждый день. Когда я начала играть в футбол, моим кумиром был Лионель Месси. Он первый футболист, который мне понравился. Я полюбила дриблинг и другие трюки, захотела играть так же», — рассказала Мадина в разговоре с RT.

По её словам, самостоятельно учиться с нуля одной из самых популярных игр в мире невероятно сложно, тем более когда ты юная школьница и тебе не у кого попросить помощи и совета. Ей постоянно говорили, что футбол — спорт для мальчиков и что у неё ничего не получится.

«Я ничего не знала, у меня не было телефона и интернета, я училась по матчам, которые смотрела по телевизору. Была рада своему первому достижению, когда просто получалось чеканить мячом — сначала одной ногой, потом другой, и это занимало очень много времени. Знакомые мальчики были в шоке от того, что я уже умею, когда стала единственной девочкой в команде», — вспоминает спортсменка.

Вам когда-нибудь приходилось терять близких друзей детства и переживать предательство от человека, которому верил на протяжении многих лет? Мадина знает об этом, как никто другой. Перед ней стоял выбор: продолжать играть или потерять лучшего друга. И девушка отдала предпочтение футболу.

«У меня был лучший друг, с которым мы дружили с самого детства. Ему было намного интереснее играть в футбол со мной, чем с другими ребятами. Мы всегда были вместе. Когда он повзрослел, другие мальчики начали над ним смеяться из-за дружбы со мной. После этого он перестал со мной общаться. Сейчас мы вообще не поддерживаем связь», — говорит Мадина.

В 16 лет она увлекалась рисованием и спортом, но в школе училась не очень хорошо. После окончания девятого класса мама предложила переехать в Москву, чтобы продолжить обучение в столичном колледже.

Тогда девушка планировала заняться боями без правил и даже нашла себе тренера и группу, но мама запретила ей это делать, так как боялась за здоровье дочери. Она также была против увлечения футболом, но Мадина не могла отказаться от давней мечты и осмелилась поставить условие.

«Сказала, что пойду заниматься футболом в Москве, даже если мне запретят. В противном случае вообще ничего не буду делать. Мама была против тренировок, но ей пришлось сдаться. Мне было стыдно ей это говорить, но я хотела заниматься спортом. У меня был строгий отец, но, к сожалению, он ушёл. Теперь я называю папой своего дядю. У нас хорошие отношения, и он всегда в меня верил, разрешал заниматься спортом. Но и мама делала для меня всё возможное и даже несколько раз покупала новые кроссовки», — рассказывает она.

В Москве Мадина присоединилась к женской футбольной школе GirlPower, которую поддерживает РФС. На её базе есть несколько команд с разным уровнем физической подготовки и владения мячом, обозначаемых одной буквой — A, Z или V. Очень быстро спортсменка из Таджикистана перешла из разряда новичков в опытную группу V и сейчас играет на позиции защитника. Благодаря своим успехам она получила шанс заниматься по программе стипендий и посещать занятия клуба бесплатно.

Тренировки проходят два раза в неделю и в среднем длятся от полутора до двух часов. Футболистки начинают с разминки, работают по схеме тренера, а потом играют команда на команду.

«В первый день, когда мне дали настоящую футбольную форму и бутсы, мне вспомнился один момент из детства. Тогда я стояла перед зеркалом и говорила себе: «Когда-нибудь обязательно буду играть в настоящей футбольной форме». Честно говоря, не верилось, что у меня всё получится, но мечты действительно сбываются», — добавляет Мадина.

Конечно, наличие друзей очень важно, особенно когда человек попадает в новую среду, где люди говорят на чужом языке и воспитаны в иных традициях. А когда ты совсем юн, к экстремальным условиям привыкнуть ещё сложнее. Но именно футбол помог Мадине решить эту задачу, так как благодаря ему она быстро стала частью коллектива. Девушка уже нашла себе хороших друзей как в команде, так и в Москве в целом. Более того, подруги из колледжа восхищаются её необычным увлечением.

«Было сложно привыкнуть к новой атмосфере, я долго находила общий язык, так как постоянно молчала и переживала. Тренер во время занятий заставлял меня кричать, чтобы мне дали пас, спрашивал почему я всего боюсь. Так и научилась бороться со страхом», — признаётся она.

Мадина считает, что девочкам не стоит бояться играть в футбол. По её мнению, если есть желание, то необходимо пробовать — и однажды точно получится, даже если все вокруг говорят, что это не твоё. Именно поэтому спортсменка не согласна, что футбол не женское занятие.

«Мне много раз хотелось отказаться и бросить футбол. Но потом я поняла, что не смогу, моя совесть просто не даст мне это сделать. Я ведь уже всем сказала, что буду играть, поэтому не могу сдаться. Раньше почти не верила в то, что когда-нибудь буду делать то, что делаю сейчас. Не могла себе представить, что буду жить и играть в Москве. Но мои цели для меня важны настолько, что даже своим друзьям говорю, что умру на футбольном поле и никогда с него не уйду», — говорит девушка.

Также по теме «Мечтаю обслуживать матчи РПЛ»: арбитр Пустовойтова о женщинах-судьях, работе на ЧМ и VAR на чемпионате России Внедрение VAR на чемпионате России по футболу помогло бы избежать судейских ошибок, поэтому вводить систему нужно как можно скорее. Об...

Мадина болеет за ПСЖ, сборную Франции и национальную команду Бразилии. Смотрит Лигу чемпионов и надеется, что когда-нибудь сможет выступать на таком же высоком уровне. Ей хочется, чтобы её успешную игру увидели те люди, которые никогда в неё не верили. Ещё одна большая мечта — встретить Неймара.

«Когда я пришла учиться в президентскую школу в Таджикистане, то сразу сделала себе две ксерокопии фотографий Неймара. Поставила их около кровати и каждую ночь смотрела на них и повторяла себе, что рано или поздно точно с ним увижусь. Всегда хотела его экипировку, но пока так и не смогла найти. Но когда-нибудь я обязательно её куплю», — делится юная спортсменка.

Для девушки футбол стал целой жизнью, подарил ей уверенность в себе. И теперь она может учить других и передавать собственные навыки подрастающему поколению.

«У меня есть младший брат, которому всего пять лет. Сначала он любил баскетбол, но сейчас сморит на меня и говорит, что тоже будет заниматься футболом. Получается, теперь он берёт с меня пример. Мы играем с ним вместе во дворе», — рассказывает Мадина.

В Москве она нашла свой путь в футболе, а главное — обрела себя и свободу, получила шанс на самовыражение. Теперь девушка одевается так, как ей хочется, не носит платья и каблуки, отстригла длинные волосы и сделала короткую стрижку, как давно хотела. Кажется, что для юной футболистки нет ничего невозможного. Для неё имеют значение только цель — успех в спорте — и тот внутренний посыл, который она хотела бы проиллюстрировать своим примером.

«Я бы посоветовала слушать только свою душу, жить ради себя, а не ради других людей и делать то, что хочется. Когда ты слушаешь чужое мнение, то уже не знаешь, как поступить, живёшь под чьим-то влиянием и больше не можешь принять решение. Так ты теряешь себя и свой путь», — заключила Мадина.