«Это великолепно и невероятно»: девушка дебютировала в матче элитного студенческого дивизиона по американскому футболу

Сара Фуллер стала первой девушкой, принявшей участие в матче элитного дивизиона студенческого чемпионата по американскому футболу. Она вышла на поле в составе команды «Коммодорес» из Университета Вандербильта на позиции кикера и выполнила стартовый удар в третьей четверти. По окончании встречи спортсменка призналась, что хотела бы продолжить тренироваться с мужской командой, а её цель — вдохновлять девушек заниматься тем, что им нравится.

В американском футболе произошло историческое событие. Сара Фуллер стала первой женщиной, принявшей участие в матче мужских команд одной из пяти элитных конференций студенческой лиги. Во встрече «Вандербильт Коммодорес» и «Миссури Тайгерс» она исполнила роль кикера. Фуллер вышла на поле перед началом второй половины встречи и произвела стартовый удар ногой.

Несмотря на поражение «Коммодорес» со счётом 0:41, спортсменка осталась довольна своим дебютом и тем, какое значение он имел для женского спорта в целом. Она выразила надежду на то, что её пример вдохновит многих молодых девушек пробовать свои силы как в американском футболе, так и в спорте в целом.

«Всё, чего я хочу, — это стать хорошим примером для молодых девушек, потому что, бывало, я и сама испытывала трудности в спорте. Но я рада, что проявила упорство, благодаря чему получила массу возможностей, и благодаря спорту я познакомилась со многими замечательными людьми. Мне просто хочется сказать, что человек может добиться всего, к чему будет стремиться», — цитирует Фуллер ESPN.

Спортсменка также призналась, что чувствовала себя спокойно, хотя и осознавала значимость происходящего. Сара вышла на матч с девизом «Играй, как девчонка», наклеенным на кромку её шлема.

Попасть в заявку «Коммодорес» Саре помогла случайность. Она являлась голкипером женской команды Университета Вандербильта по классическому футболу и всего неделю назад стала чемпионкой Юго-Восточной Конференции (SEC). При этом спортсменка получила возможность стать основным вратарём команды лишь в нынешнем сезоне, хотя в составе числилась на протяжении четырёх лет.

Благодаря успешному выступлению её заметили в тренерском штабе «Вандербильт Коммодорес». Дело в том, что из-за коронавируса сразу несколько кикеров были вынуждены отправиться на карантин, а команде в срочном порядке пришлось искать выход из ситуации.

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Интересно, что после окончания сезона в SEC изучающая медицину в Университете Вандербильта Фуллер всерьёз планировала завершить спортивную карьеру. Однако её планы изменились после звонка помощника главного тренера женской футбольной команды Кена Масура, предложившего попробовать свои силы в новой дисциплине.

Всего за несколько дней до матча стало известно, что футболистка начала тренировки в «Коммодорес». Однако тогда главный тренер Дерек Мэйсон не стал уточнять, действительно ли он рассчитывает на девушку, хотя и отмечал её упорство и физические данные.

А затем Фуллер сообщила, что попала в заявку на матч. Комментируя свой успех, она отметила, что старалась не думать о том, что ей предстоит войти в историю спорта.

«Мне кажется, это великолепно и невероятно. Но в то же время я стараюсь отделять одно от другого. Понимаю, что это — работа и что мне нужно её выполнять. Я хочу помочь своей команде и сделать всё, что в моих силах. Когда я оставляю исторический аспект в стороне, это помогает мне сосредоточиться на том, что необходимо сделать. Я никоим образом не хочу подвести их (партнёров и тренерский штаб — RT). Обратившись за моей помощью, они оказали мне честь», — приводил слова Фуллер Yahoo Sports.

Событие не могло остаться незамеченным. В социальных сетях болельщики, журналисты и другие спортсмены, в том числе один из самых известных квотербеков Национальной футбольной лиги (НФЛ) Рассел Уилсон, чемпион Мировой серии — 2018 по бейсболу в составе «Бостон Ред Сокс» Дэвид Прайс и многие другие поздравили Сару с успехом и отметили значимость её дебюта в Power Five.

Выступление Фуллер впечатлило и Мэйсона. Он остался доволен её вкладом в игру команды и признался, что хотел бы продолжить с ней сотрудничество. Специалист также поблагодарил футболистку и её тренера по традиционному футболу Даррена Амброуза.

«Этот удар был рассчитан, предназначен как раз для неё, потому именно так она привыкла пробивать. Мы стремились поручать ей наиболее привычные удары из её арсенала. Старались не переусердствовать с тренерскими указаниями, а позволить ей самой разобраться, что ей комфортнее всего делать. Так мы и поступили. Я считаю, что она ударила в точности туда, куда и должна была», — цитирует Мэйсона USA Today.

Сама Сара заявила, что хотела бы продолжать тренироваться с командой по американскому футболу и когда-нибудь получить возможность выполнить филд-гол — удар по воротам, позволяющий заработать очки.

Фуллер — не единственная женщина, получившая место в мужской команде по американскому футболу. В 1997 году Лиз Хистон заработала очки в матче Национальной ассоциации студенческого спорта (NAIA), где она защищала цвета Уилламеттского университета. В 2001 году в игре NCAA Division I аналогичное достижение покорилось Эшли Мартин, выступавшей в составе команды Университета Джексонвилла.

При этом в НФЛ пока ни одна женщина не сумела пробиться в мужскую команду. В 2019 году такой шанс был у двукратной чемпионки мира и капитана сборной США по футболу Карли Ллойд. Тогда во время тренировочного мачта между «Балтимор Рэйвенс» и «Филадельфия Иглз» она выполнила впечатляющий удар с 50 метров по воротам, чем спровоцировала слухи о том, что в скором времени может присоединиться к мужской команде. Однако сама спортсменка заявляла, что намерена сосредоточиться на традиционном футболе, хотя и не против попробовать свои силы в чём-то новом.