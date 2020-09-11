Футболистка сборной Японии продолжит карьеру в мужском клубе

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Чемпионка мира по футболу в составе сборной Японии Юки Нагасато продолжит карьеру в клубе «Хаябуса Элевен» из лиги префектуры Канагава.
Футболистка сборной Японии продолжит карьеру в мужском клубе
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Как сообщает пресс-служба Японской футбольной ассоциации (JFA), это станет первым в стране случаем, когда футболистка получила право выступать за мужскую команду.

Нагасато перешла в «Хаябуса Элевен» на правах аренды из американского «Чикаго Ред Старз».

В составе сборной Японии, 33-летняя футболистка стала чемпионкой мира 2011 года, серебряным призёром мирового первенства 2015 года, а также завоевала серебро Олимпиады-2012.

На клубном уровне, помимо «Чикаго Ред Старз», она выступала за японский «Ниппон ТВ Белеза», немецкий «Турбине», с который выиграла Лигу чемпионов, а также «Вольфсбург» и «Франкфурс» а также лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что «Лион» в пятый раз подряд стал победителем женской Лиги чемпионов.

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