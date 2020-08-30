«Лион» в пятый раз подряд стал победителем женской Лиги чемпионов
- @OLfeminin
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу французской команды.
Победу «Лиону» принесли голы Эжени ле Соммер, Саки Кумагаи и Сары Бьорк Гуннарсдоттир.
«Вольфсбург» ответил голом Александры Попп.
Для «Лиона» это пятая подряд награда в Лиге чемпионов, которую клуб в общей сложности выигрывал рекордные семь раз. «Вольфсбург» в прошлом дважды становился победителем турнира.
Ранее появилась информация, что матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей» находится под угрозой срыва.