«Лион» в пятый раз подряд стал победителем женской Лиги чемпионов

Французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» в финале женской Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу французской команды.

Победу «Лиону» принесли голы Эжени ле Соммер, Саки Кумагаи и Сары Бьорк Гуннарсдоттир.

«Вольфсбург» ответил голом Александры Попп.

Для «Лиона» это пятая подряд награда в Лиге чемпионов, которую клуб в общей сложности выигрывал рекордные семь раз. «Вольфсбург» в прошлом дважды становился победителем турнира.

Ранее появилась информация, что матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей» находится под угрозой срыва.