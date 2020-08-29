СМИ: Матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей» находится под угрозой срыва

Матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей» может не состояться из-за решения руководства Венгрии закрыть границы для иностранцев с 1 сентября.

Как сообщает The Times, страна приняли такое решение из-за ситуации с коронавирусом.

Игра запланирована на 24 сентября в Будапеште. Изначально она должна была пройти в Порту, но была перенесена в Венгрию из-за загруженности Португалии на матчах решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов-2019/20.

Ранее сообщалось, что УЕФА огласил символическую сборную сезона-2019/2020 в Лиге чемпионов, состоящую из 23 игроков.