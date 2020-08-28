Роналду не включён в сборную сезона Лиги чемпионов по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил символическую сборную сезона-2019/2020 в Лиге чемпионов, состоящую из 23 игроков.

Состав сборной опубликован на сайте УЕФА. Стоит отметить, что в неё не попал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Антони Лопеш («Лион»).

Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих (все — «Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайо Юпамекано, Хосе Анхелиньо (оба — «РБ Лейпциг»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Уссем Ауа («Лион»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Маркиньос (ПСЖ), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Алехандро Гомес («Аталанта»).

Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба — «Бавария»), Неймар, Килиан Мбаппе (оба — ПСЖ), Лионель Месси («Барселона»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

Победителем минувшего розыгрыша Лиги чемпионов стала «Бавария», которая в финале обыграла ПСЖ со счётом 1:0.

Ранее УЕФА назвал символическую сборную сезона в Лиге Европы.