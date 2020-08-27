УЕФА назвал символическую сборную сезона в Лиге Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую команду из лучших игроков Лиги Европы по итогам сезона-2019/20.
УЕФА назвал символическую сборную сезона в Лиге Европы
  • © REUTERS/Denis Balibouse

Список опубликован в Twitter-аккаунте УЕФА.

Вратари: Самир Ханданович («Интер»), Яссин Буну («Севилья»), Ингвар Йонссон («Копенгаген»).

Защитники: Серхио Регилон, Хесус Навас, Жюль Кунде (все — «Севилья»), Стефан де Врей («Интер»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Фред (оба — «Манчестер Юнайтед»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хаверц («Байер»), Тайсон («Шахтёр»), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба — «Интер»), Фабиан Фрай («Базель»).

Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Лукас Окампос, Мунир, Люк де Йонг (все — «Севилья»).

Победителем минувшей Лиги Европы стала «Севилья», которая в финале обыграла «Интер» со счётом 3:2. Для испанского коллектива это шестая победа в турнире в истории.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов собрал рекордную аудиторию на «Матч ТВ».

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