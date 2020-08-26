Финал ЛЧ собрал рекордную аудиторию на «Матч ТВ»
- Reuters
Для интернет-вещания канала во время трансляции были достигнуты рекордные показатели по трафику: в общей сложности за время трансляции сайты matchtv.ru и sportbox.ru посетили 1 млн 980 тыс. уникальных пользователей. Большой интерес у болельщиков вызвала и мультитрансляция с возможностью переключения ТВ-камер: её смотрели почти 650 тыс. пользователей.
В 2019 году трансляция финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» показала среднюю долю по России 16,7%.
Ранее сообщалось, что генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны».