Финал ЛЧ собрал рекордную аудиторию на «Матч ТВ»

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией» стал самой рейтинговой трансляцией 2020 года на «Матч ТВ». В своей целевой аудитории (мужчины 14—59 лет) рейтинг телесмотрения составил 3,3%, а доля — 18,3%.

Для интернет-вещания канала во время трансляции были достигнуты рекордные показатели по трафику: в общей сложности за время трансляции сайты matchtv.ru и sportbox.ru посетили 1 млн 980 тыс. уникальных пользователей. Большой интерес у болельщиков вызвала и мультитрансляция с возможностью переключения ТВ-камер: её смотрели почти 650 тыс. пользователей.

В 2019 году трансляция финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» показала среднюю долю по России 16,7%.

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны».