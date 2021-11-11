РФС провёл благотворительный матч в поддержку детского хосписа

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Российский футбольный союз (РФС) при поддержке топливного бренда G-Drive сети АЗС «Газпромнефть» провёл благотворительный поединок с участием легенд мужской и женской сборных России в поддержку деятельности Санкт-петербургского детского хосписа и развития паллиативной медицинской помощи детям и взрослым.
РФС провёл благотворительный матч в поддержку детского хосписа
  • РИА Новости

За первую команду сыграли Елена Терехова, ранее входившая в женскую сборную России по футболу, актёр театра и кино Ефим Петрунин, бывшие футболисты мужской национальной команды Дмитрий Сычёв, Егор Титов и Руслан Пименов, а также блогеры Максим Кляйн и Илья Балакирев.

Им противостояли футболистка российской сборной Ирина Подшибякина, бывшие полузащитники национальной команды страны Динияр Билялетдинов и Дмитрий Аленичев, а также футбольные блогеры Дмитрий Егоров, Иван Карпов, Гена Миллер и Артемий Forzorezor.

За ходом матча наблюдали подшефные Санкт-петербургского детского хосписа, которые по окончании встречи смогли сфотографироваться и пообщаться с её участниками.

Согласно условиям благотворительного матча, сеть АЗС «Газпромнефть» конвертировала каждый забитый мяч в топливо для выездной медицинской паллиативной службы благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица». Игра завершилась со счётом 22:22.

Результаты отборочного матча чемпионата мира 2022 года Россия — Кипр также будут приняты в общий зачёт. Каждый мяч, забитый сборной России в ворота соперника, будет конвертирован в 2 тыс. л топлива. Также вне зависимости от количества голов в фонд будет передано ещё не менее 5 тыс. л топлива.

Ранее сообщалось, что РФС проведёт развлекательные мероприятия перед матчем сборной в Санкт-Петербурге.

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