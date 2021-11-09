РФС проведёт развлекательные мероприятия перед матчем сборной в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз (РФС) подготовил масштабную Matchday-кампанию перед матчем квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года национальной команды России со сборной Кипра в Санкт-Петербурге.

На территории стадиона «Газпром Арена» расположатся традиционные зоны партнеров сборной России. В семейном секторе гостей будут ждать легенды национальной команды — Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Алексей Игонин и Руслан Пименов, с которыми можно будет сыграть в футбол, сделать совместное фото или взять автограф, сообщает пресс-служба РФС.

В интерактивной зоне, помимо встречи с легендарными футболистами прошлого Дмитрием Сычёвым, Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым, посетители смогут побывать в крафтовой мастерской или сделать фото со сборной с помощью селфи-зеркала.

В зоне активностей гостям предложат принять участие в розыгрыше футболок с автографами игроков, нарисовать плакат в поддержку команды и оставить пожелание на специальной стене.

В чаше стадиона зрителей будет ждать световое шоу, а также три прямых включения из интерактивной студии, где Виктор Гусев обсудит ход матча с Михаилом Шацем, Ефимом Петруниным и Андреем Аршавиным.

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром.

Ранее сообщалось, что РФС был оштрафован по итогам матчей с Хорватией и Мальтой.