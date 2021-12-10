Безысходность «Локомотива», характер «Наполи» и дебют Лунёва за «Байер»: чем запомнился 6-й тур Лиги Европы

Московский «Локомотив» потерпел поражение от «Марселя», не нанеся ни одного удара в створ чужих ворот, и завершил выступление в еврокубках. «Наполи» обыграл «Лестер» в матче с пятью голами благодаря дублю Элифа Элмаса и пробился в 1/16 финала турнира. «Реал Сосьедад» разгромил ПСВ, воспользовавшись грубыми ошибками соперника, и обошёл конкурента в борьбе за второе место в группе B. Российский вратарь Андрей Лунёв неудачно дебютировал в составе немецкого «Байера», пропустив решающий мяч в концовке. Чем запомнился шестой тур Лиги Европы — в материале RT.

Победа «Марселя» на классе

Перед «Локомотивом» в преддверии матча последнего тура группового этапа Лиги Европы стояла практически неразрешимая задача. Железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф турнира, а для попадания в Лигу конференций им требовалось обыгрывать на выезде набравший неплохой ход «Марсель».

Вдобавок, осложнили жизнь российскому коллективу серьёзные кадровые проблемы. Из-за различных повреждений не могли выйти на поле Маринато Гилерме, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Гирано Керк и Тино Анджорин. А Дмитрий Баринов заработал дисквалификацию за перебор карточек. В результате Маркусу Гисдолю пришлось бросать в бой молодёжь: 17-летнего вратаря Даниила Худякова, 19-летнего Сергея Бабкина, 20-летнего Максима Петрова и 22-летнего Максима Ненахова. Кроме того, по ходу первого тайма травму руки получил Франсуа Камано, место которого занял ещё один воспитанник клубной академии Дмитрий Рыбчинский.

Если судить по цифрам на табло, москвичи провели достойную игру. Поражение в гостях с минимальным счётом от третьей на данный момент команды Франции — не самый плохой результат. Однако на деле хозяева смотрелись сильнее и могли отличиться куда больше одного раза. Они владели мячом 68% времени, нанесли 14 ударов (6 — у «Локо») и выполнили почти в три раза больше передач (684 против 267).

Уберёг гостей от разгрома совершивший четыре сейва Худяков. Однако в эпизоде с единственным голом он выручить партнёров не сумел. После подачи углового Пабло и Тин Едвай оставили во вратарской в полном одиночестве Аркадиуша Милика, и тот спокойно переправил мяч в сетку. А вот ветеран Стив Манданда откровенно скучал на последнем рубеже «Марселя», ведь соперник не отметился ни одним выстрелом в створ. Не помогло даже удаление Валентина Ронжье на 80-й минуте. В большинстве красно-зелёные могли скорее пропустить. Таким образом, железнодорожники завершили выступление в еврокубках всего с двумя очками и на последнем месте в своей группе.

Судьбоносные ошибки ПСВ

К заключительному туру в большинстве квартетов определилась двойка команд, которая должна была продолжить выступление в ЛЕ. Одним из исключений стала группа B. В ней «Монако» гарантировало себе первое место, а вот «Реалу Сосьедад» и ПСВ предстояло в очной встрече в Сан-Себастьяне побороться за второе. При этом коллектив из Нидерландов опережал конкурента на два очка и мог играть на ничью.

Поначалу всё шло по плану гостей. Они спокойно удерживали нули на табло и даже могли забить. Однако испортили всё грубые ошибки.

Филипп Мвене в самом конце первого тайма сыграл рукой в собственной штрафной и подарил сопернику отличный шанс, который Микель Оярсабаль не упустил. Во втором тайме нападающий оформил дубль после грубейшего обреза оппонента. Наконец, Ибраим Сангаре получил вторую жёлтую карточку за отмашку на своей половине поля. Поставил же точку в противостоянии Александр Сёрлот — 3:0. «Реал Сосьедад» сыграет в 1/16 финала ЛЕ, где может попасть на «Зенит», а ПСВ довольствуется выступлением в ЛК.

Другой матч этого квартета завершился неожиданной ничьей. «Монако» на выезде не сумел обыграть аутсайдера «Штурм» — 1:1. Уже на шестой минуте Мохаммед Аль-Хаким, посмотрев повтор, назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал бывший нападающий московского «Динамо» Якоб Янтшер. Монегаски отыгрались по истечении получаса встречи благодаря точному удару Кевина Фолланда, но на большее их не хватило.

Тем более Нико Ковач в перерыве убрал с поля сразу нескольких своих лидеров. А в самом начале второго тайма заменён оказался и Александр Головин. За отведённые ему 57 минут отечественный футболист успел получить жёлтую карточку, а также подать угловой, который завершился результативным выстрелом партнёра.

Два отменённых гола «Байера»

Также заключительный игровой день группового этапа Лиги Европы оказался примечателен дебютом в составе «Байера» российского вратаря Андрея Лунёва. Наставник немецкой команды Херардо Сеоане заранее пообещал предоставить отдых основному голкиперу Лукашу Градецки и дать шанс его сменщику, который до того довольствовался пребыванием в резерве. Удивительно, что в остальном тренерский штаб не стал ротировать состав, хотя леверкузенцы заранее обеспечили себе первое место в группе G.

В итоге первый блин получился для Лунёва скорее комом. В выездном матче с «Ференцварошем» он по большому счёту остался без работы, ведь вплоть до 82-й минуты хозяева не нанесли ни одного удара в створ. Однако первый же оказался голевым. Андрей не справился с выстрелом Аисса Лайдуни с близкой дистанции, и гости потерпели дебютное поражение в ЛЕ.

Любопытно, что результативную передачу на свой счёт записал представитель Украины Александр Зубков. Ну а обслуживала встречу отечественная бригада судей во главе с Кириллом Левниковым, которая, пожалуй, была куда заметнее игроков. Рефери отменил сразу два гола леверкузенцев.

Обидное поражение «Лестера»

Но наиболее интригующая ситуация сложилась в группе С, где все четыре команды могли как пробиться в плей-офф ЛЕ, так и занять последнее место и завершить выступление в еврокубках. К счастью, «Спартак» на выезде обыграл «Легию» и финишировал на первой строчке. Фактически за попадание на вторую и в 1/16 финала турнира боролись «Наполи» и «Лестер». При этом английской коллектив в преддверии решающей встречи столкнулся с серьёзными кадровыми сложностями. По информации СМИ, семеро футболистов, среди которых Келечи Ихеаначо, Адемола Лукман и Айосе Перес, не приехали в Италию из-за проблем со здоровьем. Якобы, часть из них сдала положительные тесты на коронавируса, а другие просто заболели.

В итоге обескровленные гости сделали всё, чтобы добыть устраивающую их ничью. Начало противостояния вышло для них крайне неудачным. Уже к середине первого тайма неаполитанцы забили два безответных мяча. Однако подопечным Брендана Роджерса удалось совершить невозможное и отыграться ещё до перерыва. Успех им принёс удачный розыгрыш стандартных положений, а ворота Алекса Мерета поразили Джонни Эванс и Кирман Дьюсбери-Холл.

Однако в самом начале второй половины встречи «Наполи» всё же вырвал победу. Элиф Элмас замкнул прострел Джованни Ди Лоренцо с фланга и оформил дубль. Так, македонский полузащитник догнал Виктора Осимхена в командной гонке бомбардиров. В активе обоих значатся по четыре гола в ЛЕ. Омрачила игру лишь травма Ирвина Лосано. Мексиканец неудачно столкнулся с Онинье Ндиди и покинул поле на носилках. Сообщается, что у футболиста подозрение на сотрясение мозга.

Путёвки в плей-офф для «Динамо» и «Црвены Звезды»

До последнего момента интрига сохранялась и в группе H, где на вторую строчку претендовали загребское «Динамо» и «Генк». Чемпион Хорватии на два балла опережал преследователя, однако вынужден был отправиться в Лондон к «Вест Хэму». Английская команда заранее гарантировала себе первое место, а потому Дэвид Мойес с чистой совестью выпустил на поле полурезервный состав.

В результате судьбу противостояния решил один великолепный выстрел Мислава Оршича на третьей минуте. Нападающий попытался с левого фланга выполнить подачу в штрафную, однако мяч по невероятной траектории залетел точно в дальнюю девятку с рикошетом от штанги. Высказывать претензии Альфонсу Ареола не совсем правильно, ведь выручить в данной ситуации не смог бы ни один вратарь.

В дальнейшем скорее «Динамо» могло увеличить собственное преимущество, чем «Вест Хэм» отыграться. В результате лондонцы потерпели первое поражение в текущем розыгрыше ЛЕ, а загребцы финишировали вторыми. «Генк» же не попал даже в ЛК, поскольку уступил «Рапиду».

Ещё одной балканской командой, пробившейся в плей-офф ЛЕ, стала «Црвена Звезда». Причём сербский коллектив вышел сразу в 1/8 финала. В заключительном матче он на выезде разошёлся миром с главным преследователем «Брагой» — 1:1. После перерыва соперники обменялись реализованными пенальти. На гол Вендерсона Галено ответил Александар Катаи.

Примечательно, что обойти оппонентов в случае собственной победы мог датский «Мидтьюлланн», но он так и не сумел распечатать ворота аутсайдера «Лудогорца», таким образом сделавшего подарок «Црвене Звезде».