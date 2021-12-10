«Локомотив» проиграл «Марселю» в Лиге Европы и вылетел из еврокубков

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Московский «Локомотив» потерпел поражение от французского «Марселя» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
«Локомотив» проиграл «Марселю» в Лиге Европы и вылетел из еврокубков
  • Reuters
  • © Eric Gaillard

Встреча прошла в Марселе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 35-й минуте забил Аркадиуш Милик.

На 80-й минуте местный коллектив остался в меньшинстве из-за удаления Валентина Рожье.

Таким образом, подопечные Маркуса Гисдоля остались на последнем месте в группе E, набрав одно очко, и вылетели из еврокубков. «Марсель» же с семью очками стал третьим в квартете и пробился в Лигу конференций.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль оценил шансы команды в матче с «Марселем».

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