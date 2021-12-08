Гисдоль — о матче с «Марселем»: это будет для нас финал

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Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль оценил шансы столичной команды в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы с «Марселем».
Гисдоль — о матче с «Марселем»: это будет для нас финал
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Завтра, по сути, финал, ведь его победитель получит путёвку в Лигу конференций. И мы хотим там быть», — цитирует Гисдоля пресс-служба «Локомотива».

Он добавил, что для футболистов российской команды очень важно показать всё, на что они способны, и попытаться продемонстрировать лучшую игру.

«Будем выкладываться на все 100%, чтобы добиться максимального результата», — добавил специалист.

Игра группы Е пройдёт в Марселе 9 декабря. Начало матча — в 23:00 мск. «Локомотив» с двумя очками занимает четвёртое место в группе. «Марсель» с четырьмя баллами — на третьей строчке. Для попадания в Лигу конференций необходимо обыграть французский клуб.

Ранее сообщалось, что гол Магомеда Оздоева спас «Зенит» от поражения в матче ЛЧ с «Челси».

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