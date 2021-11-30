Спасение «Спартака» в Уфе, фиаско «Локомотива» в Туле и результативные замены в Химках: чем запомнился 16-й тур РПЛ

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд от «Зенита» и не может огорчить принципиального соперника более трёх лет. «Динамо» второй раз в сезоне отыгралось по ходу матча и добилось победы. Игорь Черевченко и Виктор Гончаренко совершили три результативные замены на двоих, а их команды устроили голевую перестрелку. «Спартак» ушёл от поражения в Уфе на 95-й минуте, благодаря реализованному Александром Соболевым пенальти. «Арсенал» забил три мяча «Локомотиву» и ушёл с последнего места. Чем запомнился 16-й тур РПЛ — в материале RT.

Результативные замены «Химок»

Неумение брать «свои» очки в матчах с уступающими в классе соперникам можно назвать хронической болезнью «Краснодара». Команда способна обыграть гранда, а затем оступиться в противостоянии с аутсайдером. Так произошло и в 16-м туре, когда подопечные Виктора Гончаренко после тяжёлой победы над «Спартаком» разошлись миром с «Химками» — 3:3. Причём подмосковный коллектив второй раз в текущем сезоне остановил маститого оппонента. В первом круге он вовсе набрал три очка.

Поначалу ничто не предвещало для гостей больших проблем. Они открыли счёт в начале встречи, а в середине тайма заработали пенальти. Однако воспользоваться явным шансом не удалось. Удивительно, но в текущем сезоне РПЛ «Краснодар» не реализовал пять одиннадцатиметровых из девяти назначенных. Впервые свою попытку «смазал» Гжегож Крыховяк. В игре первого круга Илья Лантратов тоже отразил удар с «точки», только от Виктора Классона.

Однако после перерыва ход встречи полностью изменился. Во многом помогли хозяевам своевременные рокировки Игоря Черевченко. В частности, с появлением на поле Дениса Глушакова хозяева наладили контроль над мячом и всего за три минуты отличились дважды, воспользовавшись грубейшими ошибками соперника в обороне. Забил и сам опытный полузащитник, в активе которого теперь значатся семь голов в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. Также поразил чужие ворота после выхода на замену Александр Долгов. Гончаренко тоже удалось произвести результативную рокировку. Владимир Ильин, вступивший в игру вместо получившего травму Джона Кордобы, спас южан от поражения за десять минут до конца основного времени.

Волевая победа «Динамо»

После 16-го тура «Динамо» окончательно утвердилось в роли главного преследователя «Зенита». Этому способствовали осечка «Сочи» в Екатеринбурге и важнейшая победа над «Рубином» самих бело-голубых. Болельщики успели привыкнуть к тому, что подопечные Сандро Шварца сильно зависимы от настроения. Если игра у них идёт — не оставляют шансов любому сопернику, если же нет — могут подарить очки аутсайдерам, что не раз случалось по ходу текущего сезона.

Однако в Казани «Динамо» проявило себя по-настоящему зрелым коллективом, который обладает чемпионским характером и способен добиваться успеха через «не могу». Удачное начало и быстрый гол расслабили москвичей, и ещё в первом тайме они позволили оппоненту отыграться, а во втором — выйти вперёд. Окончательно добить их должен был нереализованный Николо Моро пенальти.

Но гости не опустили рук, а почти сразу же забили после подачи со стандарта. Причём во втором туре подряд отличился новичок Фабиан Бальбэуна. Сравняв счёт, команда могла позволить себе отойти назад, чтобы отстоять ничью, но это было совершенно не в духе бело-голубых. Они лишь увеличили давление и на 85-й минуте вырвали третью победу подряд в национальном первенстве, которая стала лишь второй волевой в нынешнем сезоне. Ранее «Динамо» удалось повернуть ход матча на 180 градусов в противостоянии с ЦСКА.

Чемпионский характер «Зенита»

В случае поражения «Зенита» в дерби с ЦСКА «Динамо» могло сократить отставание от петербуржцев до минимума и фактически возродить интригу в борьбе за чемпионство. Однако если в еврокубках у коллектива Сергея Семака получается далеко не всё, то в РПЛ он в очередной раз проявил себя машиной по добыче очков.

Даже когда у сине-бело-голубых не идёт игра, они одерживают победы. Так произошло и в Москве, где армейцы больше владели мячом и упустили несколько опасных возможностей. Гости же в первом тайме реализовали первый полумомент. Да и то, мяч залетел в сетку после удара Клаудиньо благодаря рикошету от ноги Игоря Дивеева. А в компенсированное ко второй половине время точку поставил вышедший на замену Андрей Мостовой. Согласно статистике ожидаемых голов (xG), действующий чемпион наиграл всего на 0,93, но отличился дважды. Соперник показал результат 1,36, однако не забил.

Показательно, что «Зенит» если и теряет очки, то в матчах с уступающими им в классе соперниками. Поражение от «Сочи» и ничья с «Локомотивом» в этом плане стоят особняком. Все остальные конкуренты оказались повержены: ЦСКА (1:0, 2:0), «Краснодар» (3:2), «Спартак» (7:1) и «Динамо» (4:1). Московским командам петербуржцы не проигрывают с августа прошлого года. Эта серия насчитывает 12 встреч во всех соревнованиях. Армейцы вовсе превратились для сине-бело-голубых в удобного соперника. Они потерпели пятое поражение подряд в противостоянии с ними и третье — дома.

Блёклая игра «Спартака»

Не лучшим образом проявили себя и другие участники еврокубков от России «Спартак» и «Локомотив». Оба столичных коллектива потеряли очки в выездных противостояниях с аутсайдерами. При этом и Руй Витория, и Маркус Гисдоль столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами. У красно-белых компанию травмированным составили Михаил Игнатов и Виктор Мозес. В результате на правом краю расположился нечасто появляющийся в основе Александр Ломовицкий. С одной стороны, в составе по сравнению с победной встречей с «Наполи» произошло всего два изменения, с другой — усилить игру со скамейки португальцу оказалось некем.

И гости провели крайне невзрачную игру с «Уфой». Возникало ощущение, что все эмоции и силы они оставили в среду на «Открытие-Арене». В РПЛ команда снова предстала худшей версией себя. В первом тайме она не нанесла ни одного удара в створ ворот Александра Беленова и с трудом взламывала насыщенную оборону соперника.

Во втором фаворит и вовсе пропустил. Гол совпал с выходом на замену Николая Рассказова, который в текущем сезоне совершил целый ряд результативных ошибок. Вот и на этот раз, едва появившись на поле, резервист упустил в собственной штрафной Алексея Никитина и позволил ему добить мяч в сетку с близкого расстояния. После этого защитник потерял контроль над эмоциями и за 14 минут умудрился заработать две жёлтые карточки.

Но вопреки всему москвичи сумели спастись. Уже в добавленное судьёй время Никитин из героя превратился в антигероя, локтем ударив в челюсть Александра Соболева. Посмотрев повтор поле подсказки VAR, Павел Кукуян указал на «точку». Сам пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый и забил четвёртый мяч за десять дней во всех турнирах. «Спартак» же увеличил безвыигрышную серию в национальном первенстве до шести туров и остался на десятой строчке.

Разгромное поражение «Локомотива»

А «Локомотив» в день кардинальных изменений в руководстве клуба потерпел поражение от располагавшего на последней строке в турнирной таблице «Арсенала» — 1:3. Причиной неудачи послужило в том числе большое количество потерь. В стартовом составе вынужденно появились юные Даниил Худяков и Максим Петров, а в запасе осталась одна молодёжь за исключением Пабло. Однако это не оправдывает слабую игру в исполнении москвичей, которые смотрелись крайне беззубо в нападении и нанесли лишь один удар в створ за матч.

Зато туляки спокойно ловили фаворита на быстрых контратаках и вполне могли отметиться больше трёх раз, если бы не сейвы 17-летнего вратаря гостей. Евгений Марков оформил дубль. Даниил Хлусевич, который зимой перейдёт в «Спартак», открыл счёт и помог отличиться товарищу по команде. Более того, ещё один гол хавбека судья отменил из-за явного офсайда. Наконец, Кингс Кангва дважды ассистировал партнёрам.

«Локомотив» сумел избежать разгрома лишь незадолго до финального свистка. После подачи Виталия Лисаковича с углового мяч в сетку отправил Пабло. Однако вряд ли это сильно порадовало красно-зелёных, которые не могут выиграть во всех турнирах на протяжении пяти матчей. Всего же под руководством Гисдоля они одержали только две победы — над «Сочи» и «Нижним Новгородом». А вот туляков смело можно называть «грозой авторитетов», ведь в нынешнем розыгрыше РПЛ они помимо «Локо» отобрали очки у «Спартака» (1:1), ЦСКА (2:2) и «Зенита» (2:1). Причём все фавориты оступились именно в Туле.