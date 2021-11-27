Крушение надежд: российские одиночники разочаровали на этапе Гран-при в Сочи, но Коляда пробился в финал

Грузинский фигурист Морис Квителашвили одержал победу в соревновании мужчин в рамках шестого этапа Гран-при в Сочи. Михаил Коляда занял второе место и благодаря этому стал единственным российским одиночником, пробившимся в финальную шестёрку чемпионской серии. Два других отечественных представителя — Евгений Семененко и Марк Кондратюк — заняли шестую и восьмую строчки соответственно.

После того как российские одиночники бесславно завершили в субботу короткую программу, журналисты, как водится, кинулись за комментариями к спикерам. Один из них, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун, посетовал, что отечественным фигуристам обязательно нужно «загнать себя в состояние «хуже не придумаешь».

«В такие моменты чувствуешь, что уже не может быть хуже, и отпускаешь себя. Выходишь с пустой головой. У нас эта проблема идёт из раза в раз — мы все катаем одну программу из двух», — объяснил Ковтун.

Ничего нового экс-фигурист не сформулировал. Ощущение, что всё уже проиграно и терять действительно нечего, очень сильно освобождает голову. Спортсмен зачастую начинает работать так, как привык на тренировке, и публике, успевшей списать его со счетов, остаётся недоумевать: надо же, а ведь человек действительно умеет кататься!

В том, что результат атлета зачастую определяет голова, а не ноги, легко убедиться, наблюдая за выступлениями дебютантов, от которых, как правило, никто не ждёт подвигов. Самым ярким впечатлением мужской «одиночки» на чемпионате мира в Стокгольме стал дебют Юмы Кагиямы среди взрослых (второе место вслед за двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю в короткой программе и второй результат в произвольной после трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена). А на своём первом этапе нынешнего Гран-при в Турине японец с треском провалил короткую программу, где занял седьмое место, не справившись с четверными сальховом и тулупом в каскаде. А ведь за эти два элемента Кагияма набрал в короткой ЧМ-2021 без малого 30 баллов — на 0,96 больше, чем за тот же набор прыжков начислили Ханю.

Подобные взлёты и падения случались в фигурном катании во все времена, причём наиболее ярко — как раз в мужском одиночном катании в силу достаточно большого количества многооборотных прыжков. Вот лишь один из примеров: в 1995-м будущий олимпийский чемпион Илья Кулик выиграл чемпионат Европы в Дортмунде, где выступал в статусе юниора, и опередил в борьбе за золото ставшего первым на ОИ в Лиллехаммере Алексея Урманова. А год спустя на европейском первенстве в Софии Илья сорвал в произвольной всё, что было возможно, и был включён в число участников мирового первенства лишь после дополнительного отбора. В итоге на том чемпионате он стал вторым. Примерно такие же качели произошли с Куликом на его первом юниорском первенстве планеты, где парень прекрасно откатал короткую программу, а в произвольной улетел на 11-е место.

Подобные страницы имеются в биографии даже самых великих (Чен и Ханю не исключение). Вопрос лишь в том, способен спортсмен научиться держать удар или провалы в самый ответственный момент становятся для человека системными. Но вот парадокс: притом что в Сочи все три российских одиночника потерпели в короткой программе неудачу, сорвав по два прыжковых элемента из трёх, назвать системной неудачей поражение Евгения Семененко или Марка Кондратюка просто не поворачивается язык: слишком невелик пока стаж обоих фигуристов на большом льду.

К субботе болельщики, как и журналисты, уже смирились с тем, что Семененко, скорее всего, не сумеет отобраться в финал Гран-при, как и Михаил Коляда, хотя на самом деле оба сохраняли шансы всё-таки оказаться в первой мировой шестёрке. Просто для этого Михаилу требовалось отыграть у лидеров более десяти баллов отставания, а Евгению — почти 15.

К сожалению, больших потрясений со знаком «плюс» не случилось. Кондратюк честно пытался показать в произвольной всё, что умеет, а именно три четверных прыжка, но стал в какой-то степени заложником заявленной сложности: вместо первого четверного сделал бабочку, фактически сорвал одно из вращений, получил второй уровень сложности за дорожку шагов и в целом даже близко не произвёл того впечатления, на какое был способен.

Немногим лучше получился прокат у Семененко (три четверных в программе, касание льда на четверном сальхове, падение с тройного акселя, касание и степ-аут на тройном флипе). На утренней тренировке фигурист слегка потянул шею, о чём сказал в микст-зоне, но причиной ошибок послужило, безусловно, не это.

Три четверных не удались и Коляде — вышел лишь тулуп, который стоял во второй половине. Но в целом Михаил со своей задачей справился: набрал 92,52 за технику и с учётом второй оценки, которая у питерского фигуриста традиционно бывает высокой при любом прокате, показал в произвольной лучший результат. Другое дело, что сумма двух прокатов оказалась недостаточно высока, чтобы обойти Мориса Квителашвили. Тот сорвал один четверной из трёх, проиграл произвольную не только Коляде, но и Маттео Риццо, но в целом оказался удачливее соперников.

Итальянец, собственно, стал единственным, кто обеспечил в произвольном прокате вау-эффект, несмотря на то что по технической насыщенности контента с одним четверным прыжком сильно уступал не только Коляде и Квителашвили, но ещё четверым оппонентам. Выступление Риццо вполне можно было презентовать как мастер-класс на тему: «Как получить удовольствие от проката, когда всё потеряно». Красноречивой была и реакция трибун. Известный тренер и в прошлом одна из сильнейших одиночниц мира Анна Леванди (Кондрашова) отметила, что прокат Риццо вызвал восторг даже у тех, кто не разбирается в фигурном катании глубоко.

«Большинство неподготовленных зрителей вообще не способны отличить четверной прыжок от тройного. Точно так же очень немногие обращают внимание на какие-то глубокие рёбра или оттянутые носки. Но ощущение «Вау! Вот это было круто!» знакомо всем», — подчеркнула специалист.

Как следствие, фигурист, имевший девятый результат в короткой программе, вышел перед сильнейшей разминкой в лидеры, оставив позади сначала Семененко, затем (уже из числа участников сильнейшей разминки) ветерана цеха Михала Бжезину и американца Камдена Пулкинена. Туда же чуть было не улетел Роман Садовский (от итальянской атаки канадца спас задел, полученный в короткой).

По отношению к Семененко такой расклад был обиден вдвойне. Евгений не просто лишился шанса на попадание в финал: уровень всех без исключения участников этапа позволял второму подопечному Алексея Мишина с ними бороться. Произвольная программа Евгения реально имела возможность стать украшением турнира, но, увы, не стала.

В целом мужской турнир, который до его начала виделся совершенно доступной возможностью для российских участников занять весь пьедестал, но в реальности оставил их без медалей и финала, наводил лишь на одну мысль. Наверное, пора просто перестать делать прогнозы и пытаться заранее просчитать, кто из претендентов на место в олимпийской сборной способен показать в Пекине свой максимум или как минимум не подвести команду. Нужно просто дождаться чемпионата России и принять его результаты как данность. И надеяться на лучшее.

Пока же остаётся лишь порадоваться за Коляду, который стал единственным представителем страны в финале Гран-при. Компанию там ему составят Юма Кагияма, Сёма Уно, Винсент Чжоу, Чен и Джейсон Браун.