Коляда пробился в финал Гран-при после второго места в Сочи

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Россиянин Михаил Коляда завоевал серебряную медаль шестого этапа серии Гран-при в Сочи по фигурному катанию.
Коляда пробился в финал Гран-при после второго места в Сочи
  • РИА Новости

26-летний фигурист из Санкт-Петербурга за исполнение двух программ получил от судей 264,64 балла.

Золотую награду завоевал Морис Квителашвили (266,63 балла) из Грузии. Бронзовую медаль получил японец Кадзуки Томоно (264,19).

Россияне Евгений Семененко и Марк Кондратюк заняли шестое (246,66) и восьмое (231,88) места соответственно.

Коляда пробился в финал Гран-при, который пройдёт в Осаке с 9 по 12 декабря.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему не прилетела на этап Гран-при в Сочи.

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