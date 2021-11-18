«Плохо организованная провокация»: как действия украинских фанатов едва не вызвали потасовку в Боснии из-за флага РФ

Украинские болельщики едва не спровоцировали потасовку перед началом матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Боснии и Герцеговине. Они продемонстрировали перевёрнутый российский флаг, который местные фанаты перепутали с сербским, в результате чего попытались ворваться на соседний сектор. Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью RT назвала подобное поведение признаком низкого уровня образования и призвала компетентные органы обратить внимание на произошедшее. По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, УЕФА вряд ли отреагирует на инцидент.

«Недоразумение произошло перед выходом команд на поле»

Матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины оказался омрачён перепалкой с участием фанатов обеих команд. Она разгорелась ещё до начала встречи на стадионе «Билино Поле» в Зенице.

Ошибкой организаторов стало решение посадить болельщиков рядом на Северной трибуне. При этом они спокойно могли передвигаться по не самой современной арене. Такое соседство рано или поздно грозило обернуться столкновением. Терпения молодых людей хватило ненадолго. Поводом же для конфликта неожиданно послужил флаг России. Незадолго до стартового свистка гости продемонстрировали перевёрнутый отечественный триколор.

У хозяев это вызвало гневную реакцию. Толпа из нескольких десятков человек решительно направилась к соседнему сектору с явно недружелюбными намерениями, а над стадионом понёсся громкий свист. К счастью, потушить страсти удалось своевременно вмешавшимся в потасовку местным стюардам и полицейским.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

Да и фанатам позже удалось объясниться. По информации СМИ, местные болельщики перепутали перевёрнутый флаг России с красно-сине-белым стягом Сербии и восприняли жест гостей как провокацию. Позже это подтвердили в интервью украинским изданиями свидетели инцидента.

«Недоразумение произошло около 21:40 перед выходом команд на поле и послужило главной причиной того, что трибуны громко освистали украинский гимн. Полиция начала нас сопровождать ещё за 70-80 километров до Зеницы. Они очень боялись любой движухи, учитывая ситуацию в стране с сербской пятой колонной. А ещё просили нас воздержаться от употребления алкоголя, однако после матча — сам бог велел. Наша торсида праздновала победу», — приводит слова одного из болельщиков «Футбол24».

Сообщается, что украинцы, едва не пострадавшие за свои провокационные действия, отобрали триколор у отечественных любителей футбола в Сплите, где Россия в конце прошлой недели уступила Хорватии.

Что касается исхода самого противостояния, то соседи одержали победу над немотивированным соперником со счётом 2:0 и заняли в своей группе второе место, что помогло им, как и отечественному коллективу, пробиться в стыковые матчи за право поехать на первенство планеты в Катар. Правда, в раунде плей-офф встреча двух сборных в любом случае невозможна, поскольку УЕФА по политическим причинам разводит соперников.

Местные же фанаты, известные своим горячим нравом, на конфликте с гостями не остановились и после финального свистка предъявили претензии собственным футболистам, которые провалили отборочный этап и заранее потеряли шансы на попадание в финальную стадию ЧМ. Спортсменам пришлось, виновато отпустив головы, отправиться к той самой Северной трибуне и выслушать претензии.

«Если будут продолжать так делать, придётся регулярно получать на всех соревнованиях»

В России произошедшее на матче Боснии и Герцеговины и Украины восприняли негативно. Эксперты сошлись на том, что действия болельщиков соседей были провокационными. В частности, об этом в интервью RT заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Во-первых, речь идёт о поведении необразованных и бескультурных людей. На мой взгляд, надругательство и неуважительные действия по отношению к национальным символам другой страны вне зависимости от того, какие с ней складываются отношения, наглядно свидетельствуют о низком уровне образования человека», — подчеркнула Журова.

По её мнению, международным футбольным организациям следует внимательно изучить произошедшее в Зенице и подумать, как действовать в подобных случаях в дальнейшем, чтобы не допускать серьёзных конфликтов и столкновений на трибунах.

«Возможно, следует ввести некие запреты, ограничения. Ведь схожие конфликты могут разгораться и дальше. С другой стороны, запретить людям на стадионе держать флаг другой страны невозможно, ведь они могут действительно поддерживать её. Но в данном случае мы получили умышленную историю, а значит, это — прецедент для разбирательства. В итоге произошедшее задело даже чувства боснийцев, которые решили, что подняли стяг Сербии. А виной всему послужил процесс надругательства», — добавила олимпийская чемпионка.

Согласился с Журовой её коллега по Госдуме Дмитрий Свищёв. Демонстрацию перевёрнутого российского флага он назвал «плохо организованной провокацией».

«Вот и наказали. Не рой яму другому — сам в неё попадешь. Для чего это нужно было украинцам... Заслуженно получили по лицу. Нечего оскорблять наше государство, его флаг и герб. Никто не имеет право так делать. Мы же не переворачиваем их флаг, хотя он и похож на шведский — никто у нас не посмеет так сделать. Более того, в России подобные вещи преследуются по закону», — приводит слова депутата Sport24.

Он также отметил, что пойти на провокацию могли не самые обеспеченные люди.

«Дали по 30 долларов и самые дешёвые билеты, оплатили самый дешёвый хостел — они и исполняют. Нормальный человек не отправился бы на такой выезд, едут те, у кого ничего нет. Отправились — за это и наказаны. Это демонстрирует общую ситуацию в украинской экономике», — добавил Свищёв.

А почётный руководитель РФС бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков предположил, есть ли шанс обратить на произошедшее внимание УЕФА и добиться наложения санкций на Украину по футбольной линии.

«Я не работник правоохранительных органов, а потому сложно сказать, что может произойти в дальнейшем, и как будут развиваться события. Подождём реакции УЕФА. Но, на мой взгляд, вероятность того, что они обратят внимание на произошедшее, крайне мала, если говорить на чистоту. Поймите, Союз европейских футбольных ассоциаций просто не занимается такими мелкими вещами. Если делегат матча отметил в рапорте, что те или иные нормы протокола или регламента оказались нарушены, реакция последует. Если же такой записи сделано не было — ничего не произойдёт», — объяснил функционер RT.

Наконец, известный журналист Дмитрий Губерниев назвал болельщиков соседей, едва не спровоцировавших массовую драку, дураками, которым не писан закон.

«Если будут продолжать так делать, придётся регулярно получать на всех крупнейших соревнованиях. Конечно, это карма, тут даже говорить не о чем. В следующий раз ещё что-нибудь перевернут, получат снова на другом стадионе от других болельщиков. Возможно, им это нравится, не знаю. Есть такое выражение — без звездюлей как без пряников. Может, у них девиз такой», — предположил комментатор.