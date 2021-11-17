Боснийские фанаты напали на украинских за демонстрацию флага России
- Reuters
Украинская сторона демонстрировала хозяевам перевёрнутый флаг России, который был отобран у болельщиков в Сплите (Хорватия). Болельщики Боснии приняли этот жест за провокацию и начали прорываться в сектор гостей.
Игра группы D, которая прошла на поле стадиона «Билино Поле» в Зенице, завершилась со счётом 2:0 в пользу украинской команды. Таким образом, сборная Украины сыграет в стыковых матчах.
Ранее Бущан заявил, что у них на поле было 15 львов, ещё десять сидели на скамейке.