Бущан: у нас на поле было 15 львов, ещё 10 сидели на скамейке

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над командой Боснии и Герцеговины в последнем туре квалификации ЧМ-2022 (2:0).

«Думаю, было видно, что у футболистов, которые выходили с первых минут и на замену и у всех остальных были мысли только о победе. У нас на поле было 15 львов, ещё десять сидели на скамейке. Выполнили задание-минимум. Если оглядываться назад, мы понимали прекрасно, что если бы удачно сложилась игра с финнами в Киеве, если бы мы обыграли дважды Казахстан, то вышли бы с первого места», — сказал Бущан в эфире телеканала «Футбол 1».

Сборная Украины обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины в последнем матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу — 2022 и пробилась в стыки (2:0).

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