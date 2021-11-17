Бущан: у нас на поле было 15 львов, ещё 10 сидели на скамейке

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Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над командой Боснии и Герцеговины в последнем туре квалификации ЧМ-2022 (2:0).
Бущан: у нас на поле было 15 львов, ещё 10 сидели на скамейке
  • Reuters

«Думаю, было видно, что у футболистов, которые выходили с первых минут и на замену и у всех остальных были мысли только о победе. У нас на поле было 15 львов, ещё десять сидели на скамейке. Выполнили задание-минимум. Если оглядываться назад, мы понимали прекрасно, что если бы удачно сложилась игра с финнами в Киеве, если бы мы обыграли дважды Казахстан, то вышли бы с первого места», — сказал Бущан в эфире телеканала «Футбол 1».

Сборная Украины обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины в последнем матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу — 2022 и пробилась в стыки (2:0).

Ранее Губерниев оценил шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

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