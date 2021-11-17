Губерниев оценил шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 через стыковые матчи

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Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев считает невысокими шансы сборной России по футболу выйти на чемпионат мира — 2022 через стыковые матчи.
Губерниев оценил шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 через стыковые матчи
  • РИА Новости

«Согласен с Рашидом Рахимовым, что наиболее опасные соперники, которые могут попасться в первом туре, — это сборные Польши и Чехии. Но против абсолютно любой команды нам придётся очень сложно. Наши шансы попадания на чемпионат мира я оцениваю как 20 на 80. Мы совсем не фавориты, но шанс необходимо использовать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сборная России проиграла в последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии (0:1), лишившись прямой путёвки на мировое первенство.

В первом туре стыковых матчей возможными соперниками сборной России станут команды Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии и Чехии. Жеребьёвка состоится 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведёт его дома как сеяная команда.

Ранее Губерниев отреагировал на возможный дипломатический бойкот США пекинской Олимпиады.

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