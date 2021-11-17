Губерниев отреагировал на возможный дипломатический бойкот США пекинской Олимпиады
- РИА Новости
«Мне нет никакого дела до политического и экономического соревнования Китая и США. Пускай этим занимаются политологи. При чём здесь американский спорт? Не поедут Байден и другие политики в Китай. И что такого? По фигу. Главное, чтобы приехали американские спортсмены, а они туда приедут. Это сотрясение воздуха. Великие державы меряются бицепсами», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Накануне американская пресса распространила информацию, что страна не будет отправлять дипломатическую делегацию на Игры.
Ранее Байден прокомментировал возможный бойкот пекинской Олимпиады.