Губерниев отреагировал на возможный дипломатический бойкот США пекинской Олимпиады

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении президента США Джозефа Байдена о возможном дипломатическом бойкоте страны зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

«Мне нет никакого дела до политического и экономического соревнования Китая и США. Пускай этим занимаются политологи. При чём здесь американский спорт? Не поедут Байден и другие политики в Китай. И что такого? По фигу. Главное, чтобы приехали американские спортсмены, а они туда приедут. Это сотрясение воздуха. Великие державы меряются бицепсами», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Накануне американская пресса распространила информацию, что страна не будет отправлять дипломатическую делегацию на Игры.

Ранее Байден прокомментировал возможный бойкот пекинской Олимпиады.