Украина обыграла Боснию и Герцеговину и пробилась в стыковые матчи ЧМ-2022

Сборная Украины обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины в последнем матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу-2022 и пробилась в стыки.

Reuters

© Dado Ruvic

Игра группы D, которая прошла на поле стадиона «Билино Поле» в Зенице, завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Александр Зинченко на 58-й минуте и Артём Довбик — на 79-й. Ранее Галактионов назвал исторической победу России над Испанией.