Украина обыграла Боснию и Герцеговину и пробилась в стыковые матчи ЧМ-2022

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Сборная Украины обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины в последнем матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу-2022 и пробилась в стыки.
Украина обыграла Боснию и Герцеговину и пробилась в стыковые матчи ЧМ-2022
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

Игра группы D, которая прошла на поле стадиона «Билино Поле» в Зенице, завершилась со счётом 2:0.

Мячи забили Александр Зинченко на 58-й минуте и Артём Довбик — на 79-й.

Ранее Галактионов назвал исторической победу России над Испанией.

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