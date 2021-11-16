Галактионов назвал исторической победу России над Испанией

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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги победного матча против Испании (1:0) в рамках отбора к чемпионату Европы — 2023.
Галактионов назвал исторической победу России над Испанией
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Перед матчем на пресс-конференции мы говорили о том, что очень важно подойти правильно ментально к этой игре и постараться играть от себя. Было очень важно, чтобы ребята не стушевались и правильно выполняли действия в атаке, обороне, прессинге. Считаю, что нам это удалось. По организации игры мы очень уверенно сыграли, хотя были ещё моменты, которые можно было реализовывать. Историческая хорошая победа, но цикл и вся борьба ещё впереди», — заявил Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Победный мяч в ворота испанцев забил Константин Тюкавин (60-я минута).

Молодёжная команда России делит первое место с Испанией в третьей группе отбора на ЧЕ-2023. 

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что Россия полностью переиграла Испанию в матче отбора ЧЕ-2023.

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