Галактионов назвал исторической победу России над Испанией

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги победного матча против Испании (1:0) в рамках отбора к чемпионату Европы — 2023.

«Перед матчем на пресс-конференции мы говорили о том, что очень важно подойти правильно ментально к этой игре и постараться играть от себя. Было очень важно, чтобы ребята не стушевались и правильно выполняли действия в атаке, обороне, прессинге. Считаю, что нам это удалось. По организации игры мы очень уверенно сыграли, хотя были ещё моменты, которые можно было реализовывать. Историческая хорошая победа, но цикл и вся борьба ещё впереди», — заявил Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Победный мяч в ворота испанцев забил Константин Тюкавин (60-я минута).

Молодёжная команда России делит первое место с Испанией в третьей группе отбора на ЧЕ-2023.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что Россия полностью переиграла Испанию в матче отбора ЧЕ-2023.