Колосков: Россия полностью переиграла Испанию в матче отбора ЧЕ-2023

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу молодёжной сборной России над командой Испании (1:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2023 года.
Колосков: Россия полностью переиграла Испанию в матче отбора ЧЕ-2023
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«У нас было подавляющее преимущество, но считать это каким-то выдающимся достижением не стоит. Давайте дождёмся окончания отборочного турнира», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По мнению Колоскова, команда Михаила Галактионова играла в современный футбол и одержала закономерную победу. Однако это абсолютно не значит, что российскую сборную ждёт большое будущее.

«У нас много было подобных команд. Тоже все игроки были в стартовых составах, но ничего не добились», — сказал он.

Колосков уверен, что необходимо продолжать работать более усердно, чтобы подобные победы не были какой-то сенсацией.

Константин Тюкавин (60-я минута) забил победный мяч в ворота испанцев.

Молодёжная команда России делит первое место с Испанией в третьей группе отбора на ЧЕ-2023.

Ранее Лев Лещенко заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин должен остаться на своём посту.

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