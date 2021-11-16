Колосков: Россия полностью переиграла Испанию в матче отбора ЧЕ-2023
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
«У нас было подавляющее преимущество, но считать это каким-то выдающимся достижением не стоит. Давайте дождёмся окончания отборочного турнира», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
По мнению Колоскова, команда Михаила Галактионова играла в современный футбол и одержала закономерную победу. Однако это абсолютно не значит, что российскую сборную ждёт большое будущее.
«У нас много было подобных команд. Тоже все игроки были в стартовых составах, но ничего не добились», — сказал он.
Колосков уверен, что необходимо продолжать работать более усердно, чтобы подобные победы не были какой-то сенсацией.
Константин Тюкавин (60-я минута) забил победный мяч в ворота испанцев.
Молодёжная команда России делит первое место с Испанией в третьей группе отбора на ЧЕ-2023.
Ранее Лев Лещенко заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин должен остаться на своём посту.