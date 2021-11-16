Лещенко: дело не в Карпине, а в исполнителях
- РИА Новости
«Он должен остаться. Мне кажется, сборная стала гораздо интереснее играть. У команды есть перспективы. Карпин делает всё абсолютно правильно. Дело не в тренере, а в исполнителях. Мы слабее сами по себе. Нужно налаживать игру. Карпин — единственный, кто сейчас это может сделать», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».
Напомним, что под руководством Карпина сборная России в последнем туре упустила возможность прямого выхода в финальную часть ЧМ-2022. В решающем матче национальная команда проиграла Хорватии со счётом 0:1. Автоголом во встрече отметился российский защитник Фёдор Кудряшов.
Ранее Смородская отреагировала на слова Карпина о возможном уходе.