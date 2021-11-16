Лещенко: дело не в Карпине, а в исполнителях

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин должен остаться на своём посту.

«Он должен остаться. Мне кажется, сборная стала гораздо интереснее играть. У команды есть перспективы. Карпин делает всё абсолютно правильно. Дело не в тренере, а в исполнителях. Мы слабее сами по себе. Нужно налаживать игру. Карпин — единственный, кто сейчас это может сделать», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под руководством Карпина сборная России в последнем туре упустила возможность прямого выхода в финальную часть ЧМ-2022. В решающем матче национальная команда проиграла Хорватии со счётом 0:1. Автоголом во встрече отметился российский защитник Фёдор Кудряшов.

Ранее Смородская отреагировала на слова Карпина о возможном уходе.