Смородская отреагировала на слова Карпина о возможном уходе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Комментировать здесь ничего не стоит. Карпин должен принять решение сам. Поддержать? Моя поддержка для него ничего не значит», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). После этого наставник национальной команды допустил, что покинет занимаемую должность.

Ранее Самедов заявил, что Карпин разочарован тем, какую реакцию получил от игроков на проделанную работу.