Самедов: Карпин разочарован тем, какую реакцию получил от игроков на проделанную работу

Экс-футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который допустил, что может покинуть свою должность до стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира — 2022.

«Карпин откровенно сказал, что он чувствует сейчас, выплеснул свои эмоции. Он в этой роли относительно недавно и, наверное, был разочарован тем, какую реакцию получил от игроков на проделанную работу. На мой взгляд, должно пройти немного времени — и всё устаканится, было ведь и много хорошего. Да, интервью он дал эмоциональное, однако Карпин всегда был откровенен, ничего не скрывал и не боялся сказать. У каждого свой подход — он всегда был правдорубом, не скрывал эмоции. Он так привык, ему так комфортнее. Конечно, мне было хотелось, чтобы Карпин остался в сборной России, бесспорно», — цитирует Самедова Sport24.

В последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв команде Хорватии (0:1). После этого наставник национальной команды не исключил, что покинет занимаемую должность.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв заявил, что уходить Карпину из сборной сейчас преждевременно.