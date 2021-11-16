Свищёв: уходить Карпину из сборной сейчас преждевременно

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который не исключил, что мог бы покинуть национальную команду страны до стыковых матчей.
Свищёв: уходить Карпину из сборной сейчас преждевременно
  • РИА Новости

«Мне кажется, сейчас Карпину нужно взять паузу, прежде чем делать какие-то заявления. Знаю, что он недоволен командой, выдвигал ей претензии, был разочарован. Однако, на мой взгляд, не нужно делать выводы по горячим следам — надо взять перерыв, всё взвесить на трезвую голову и принять решение. В моём понимании, у него всё неплохо получается, а уходить сейчас — преждевременно. Конечно, эти слова показывают его эмоции и переживания. Думаю, что команда его уважает и доверяет ему, потому надеюсь, что такое заявление будет правильно воспринято ребятами. В любом случае, я задаюсь логичным вопросом: а кто, если не Карпин? На мой взгляд, на сегодня у нас других вариантов нет, Карпин — это лучший из возможных. И, конечно же, так бросать команду в подобной ситуации — не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно. На Карпина это совсем не похоже, потому я думаю, что он доведёт дело до конца», — цитирует Свищёва Sport24.

В последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв команде Хорватии (0:1). После этого наставник национальной команды не исключил, что покинет занимаемую должность.

Ранее Тарасова заявила, что не видит ничего странного в возможном уходе Карпина из сборной России по футболу.

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