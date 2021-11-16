Свищёв: уходить Карпину из сборной сейчас преждевременно

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который не исключил, что мог бы покинуть национальную команду страны до стыковых матчей.

«Мне кажется, сейчас Карпину нужно взять паузу, прежде чем делать какие-то заявления. Знаю, что он недоволен командой, выдвигал ей претензии, был разочарован. Однако, на мой взгляд, не нужно делать выводы по горячим следам — надо взять перерыв, всё взвесить на трезвую голову и принять решение. В моём понимании, у него всё неплохо получается, а уходить сейчас — преждевременно. Конечно, эти слова показывают его эмоции и переживания. Думаю, что команда его уважает и доверяет ему, потому надеюсь, что такое заявление будет правильно воспринято ребятами. В любом случае, я задаюсь логичным вопросом: а кто, если не Карпин? На мой взгляд, на сегодня у нас других вариантов нет, Карпин — это лучший из возможных. И, конечно же, так бросать команду в подобной ситуации — не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно. На Карпина это совсем не похоже, потому я думаю, что он доведёт дело до конца», — цитирует Свищёва Sport24.

В последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв команде Хорватии (0:1). После этого наставник национальной команды не исключил, что покинет занимаемую должность.

Ранее Тарасова заявила, что не видит ничего странного в возможном уходе Карпина из сборной России по футболу.