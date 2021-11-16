Тарасова: не вижу ничего странного в возможном уходе Карпина из сборной России по футболу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова наставника сборной России по футболу Валерия Карпина, который не исключил, что в скором времени может уйти из национальной команды.

«А что такого? Карпин человек, это эмоции, обычные нормальные слова. У нас другой ситуации в футболе и не бывает. Я же сказала, что футбола в нашей стране нет. Так что не вижу здесь ничего странного», — сказала Тарасова Sport24.

В последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв команде Хорватии (0:1). Стыковые матчи за право попасть на турнир состоятся в конце марта 2022 года.

Ранее Тарасова заявила, что в России нет футбола.