Кафельников: Россия и Украина могли бы сыграть в стыках на нейтральном поле

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников считает, что не стоит разводить футбольные сборные России и Украины перед жеребьёвкой матчей стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчей на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это моё мнение», — написал Кафельников в своём Twittrer.

Я категорически против того,чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчах на ЧМ или ЧЁ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях,это моё мнение👊 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 16, 2021

Сборные России и Украины пробились в стыки ЧМ-2022. Однако россияне не смогут сыграть с украинцами согласно решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды будут разведены при жеребьёвке.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе. Полуфинальные матчи стыкового турнира пройдут 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Первенство планеты состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее стали известны потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.