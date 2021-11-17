Кафельников: Россия и Украина могли бы сыграть в стыках на нейтральном поле

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Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников считает, что не стоит разводить футбольные сборные России и Украины перед жеребьёвкой матчей стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Кафельников: Россия и Украина могли бы сыграть в стыках на нейтральном поле
  • AP

«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчей на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это моё мнение», — написал Кафельников в своём Twittrer.

Сборные России и Украины пробились в стыки ЧМ-2022. Однако россияне не смогут сыграть с украинцами согласно решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды будут разведены при жеребьёвке. 

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе. Полуфинальные матчи стыкового турнира пройдут 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Первенство планеты состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее стали известны потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.

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