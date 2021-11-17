Успех Украины, характер Уэльса и Турции, подарок Нидерландов ван Галу: как закончился 10-й тур отбора на ЧМ-2022

Украина на выезде одолела Боснию и Герцеговину и пробилась в стыковые матчи за право поехать на первенство планеты. Финляндия дома не справилась с действующим обладателем трофея — Францией. Нидерланды оказались сильнее Норвегии и сделали подарок своему главному тренеру Луи ван Галу, который наблюдал за противостоянием в инвалидном кресле. Турция одержала волевую победу над Черногорией в гостях, а Уэльс сыграл в родных стенах вничью с Бельгией. Как закончился десятый тур отбора на ЧМ-2022 — в материале RT.

Ключевое противостояние в Зенице

Удивительный отборочный этап к чемпионату мира провела сборная Украины. В восьми матчах команда не потерпела ни одного поражения, но при этом одержала всего две победы. Перед заключительным туром сборная упала на третье место, пропустив вперёд Финляндию, и донельзя усложнила себе жизнь. Чтобы попасть в стыки, требовалось обыгрывать немотивированную Боснию и Герцеговину на выезде и ждать осечки конкурента в противостоянии с Францией.

В итоге были выполнены оба условия. Пусть и с трудом, но соседи набрали три очка в Зенице. Причём первый тайм оставил у болельщиков скорее гнетущее впечатление. Хозяева смотрелись не хуже и вполне могли открыть счёт. Так, незадолго до перерыва невероятный сейв совершил Георгий Бущан, который перевёл мяч в штангу после удара в упор.

Однако в нужный момент украинцев спас один из звёздных легионеров — Александр Зинченко. Как он выстрелил в 1/8 финала со Швецией на Евро-2020, так и в квалификации ЧМ-2022 забил первый мяч в решающей встрече. Андрей Ярмоленко не сумел замкнуть прострел с фланга, зато снаряд от него отскочил прямо к партнёру, который спокойно поразил пустой створ. А незадолго до финального свистка все вопросы об исходе противостояния снял вышедший на замену Артём Довбик. Так, «жовто-блакитные» не только решили поставленную задачу, но и завершили вторую подряд квалификацию крупного турнира без поражений. В отборе к Евро-2020 они одержали шесть побед при двух ничьих.

Чемпионский уровень в Хельсинки

А вот от сборной Финляндии удача в последний момент отвернулась. Команда максимально приблизилась к дебютной поездке на ЧМ, но не справилась с действующим обладателем трофея — Францией. Причём первая половина прошла скорее под диктовку хозяев. На переполненном стадионе в Хельсинки они хотя и отдали инициативу сопернику, но регулярно отвечали опасными контратаками. Лукашу Градецки же по-настоящему вступать в игру не приходилось. На перерыв подопечные Маркку Канерва уходили в качестве участника стыков.

Однако в начале второго тайма всё резко изменилось. Сначала в параллельной встрече отличился Зинченко, а затем счёт открыли трёхцветные. Карим Бензема и Килиан Мбаппе сыграли в стенку в штрафной, и форвард «Реала» после скидки партнёра пяткой нанёс точный удар. С большой долей вероятности Градецки мог с ним справиться, если бы не нога собственного защитника Лео Вяйсянена, от которой мяч полетел по совершенно непредсказуемой для голкипера траектории.

А ещё через десять минут чужие ворота поразил уже Мбаппе. И вновь в роли главного антигероя выступил Вяйсянен. На этот раз он позволил убежать от себя быстрому форварду на фланге обороны. Нападающий ПСЖ ворвался в штрафную и с правой ноги аккуратно закрутил снаряд в дальнюю девятку.

Трусливый футбол в Роттердаме

В группе G перед заключительным туром на первые два места претендовали сразу три сборные — Нидерланды, Турция и Норвегия. Впрочем, оранжевым, чтобы сохранить лидерство достаточно было дома поделить очки со скандинавами. Гостям, напротив, требовалась победа, чтобы не зависеть от исхода встречи другого конкурента.

Однако коллектив Столе Сольбаккена сделал ставку на оборону. В первый же час норвежцы практически ничего не создали в атаке. Зачастую они в полном составе отходили на свою половину и повторили печальное достижение России в противостоянии с Хорватией — нанесли всего два удара, ни один из которых не пришёлся в створ.

Лишь на последних минутах скандинавы попробовали пойти ва-банк, а тренерский штаб даже бросил в бой двух нападающих. Фаворит воспользовался этим и провёл пару результативных контратак. Чужие ворота поразили Стивен Бергвейн и Мемфис Депай. Для последнего этот гол — 12-й в отборе, и форвард поделил первое место в гонке бомбардиров квалификации с Гарри Кейном.

Нидерланды впервые за восемь лет пробились в финальную стадию первенства планеты. А футболисты хозяев сделали приятный подарок своему наставнику Луи ван Галу, который в преддверии поединка сломал бедренную кость и был вынужден наблюдать за игрой, сидя в инвалидной коляске.

Решающий вклад молодёжи в Подгорице

Пожалуй, больше всего для попадания в стыки Норвегии сделали не сами скандинавы, а Черногория. Потерявшие шанс на продолжение борьбы балканцы сначала сенсационно отобрали очки у Нидерландов, а затем дали бой Турции. Мало того, уже на третьей минуте им удалось выйти вперёд. Экс-нападающий московского «Динамо» Фатос Бечирай забил свой четвёртый мяч в квалификации.

К чести гостей, они не сломались и сумели совершить впечатляющий камбэк. А попасть в стыки им помогли представители молодого поколения. В середине первого тайма счёт сравнял 23-летний полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу, который ярко проявил себя в противостоянии с «Локомотивом» в Лиге Европы. А решающим голом отметился форвард «Фейеноорда» Оркун Кёкчю 2000 года рождения. Нападающий вышел на замену после перерыва, а по истечении часа игры сделал красивейший выстрел в дальнюю девятку из-за пределов штрафной. Этот мяч стал дебютным для юного спортсмена в составе сборной и вместе с тем — таким важным.

Турция под руководством Штефана Кунца с огромным трудом всё же пробилась в стыки и сделала шаг к тому, чтобы впервые с 2002-го поехать на ЧМ. При этом в плей-офф команда попала в число несеяных и в полуфинале может встретиться с Россией.

Важная ничья в Кардиффе

Между тем в октете E сложилась парадоксальная ситуация, при которой в стыки гарантированно попадали сразу две сборные. Уэльс перед заключительным туром опережал Чехию на три очка, но преследователь также решал задачу как один из победителей групп Лиги наций. А даже если бы британцы позволили чехам себя опередить, они бы также попали в дополнительный раунд по аналогичному праву.

Но в итоге считать мячи не пришлось. Валлийцы на родном стадионе отобрали очки у заранее гарантировавшей себе первое место Бельгии — 1:1. В связи с этим Роберто Мартинес выпустил на поле полурезервный состав. Серьёзная ротация не помешала гостям открыть счёт уже на 12-й минуте благодаря точному удару Кевина Де Брёйне. Но хозяева отыгрались ещё до перерыва. Киффер Мур после навеса с фланга спокойно принял мяч и отправил его в дальний угол. Больше забить соперникам не удалось.

Чехи в параллельном поединке долго не могли поразить ворота скромной Эстонии. Лишь во втором тайме после розыгрыша углового отличился Якуб Брабец. А в концовке Ян Сикора удвоил преимущество фаворита. В результате команда осталась третьей. Для Уэльса же набранное очко оказалось невероятно важным. Благодаря ему коллектив в последний момент попал в число сеяных в стыках, опередив по разнице забитых и пропущенных мячей Турцию.