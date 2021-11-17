Колосков считает, что УЕФА не будет рассматривать инцидент с флагом России в матче Украина — Босния и Герцеговина

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на российский флаг в матче десятого тура квалификации чемпионата мира 2022 года между сборной Украины и национальной командой Боснии и Герцеговины.
Колосков считает, что УЕФА не будет рассматривать инцидент с флагом России в матче Украина — Босния и Герцеговина
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«Я не работник правоохранительных органов, а потому сложно предполагать, что может произойти в дальнейшем и как будет развиваться ситуация. Подождём реакции УЕФА. Но, на мой взгляд, вероятность того, что они обратят внимание на произошедшее, крайне мала, если говорить начистоту. Поймите, Союз европейских футбольных ассоциаций просто не занимается такими мелкими вещами. Если делегат матча отметил в рапорте, что те или иные нормы протоколов или регламента оказались нарушены, реакция последует. Если же такой записи сделано не было — ничего не произойдёт», — сказал Колосков в интервью RT.

Ранее в Госдуме отреагировали на флаг России в матче Украина — Босния и Герцеговина.

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