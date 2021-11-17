Месть фавориту: гол Тюкавина помог России обыграть Испанию в отборе на молодёжный чемпионат Европы

Молодёжная сборная России с минимальным счётом обыграла Испанию в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2023. Единственный мяч на 60-й минуте дальним ударом забил нападающий Константин Тюкавин. Отечественная команда взяла реванш у соперника за крупное поражение в рамках первого круга. Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова сравнялись по количеству очков с оппонентом и уступают ему только по дополнительным показателям.

Молодёжная сборная России во вторник проводила на «Арене Химки» последний в этом году матч отборочного раунда чемпионата Европы-2023. Подопечным Михаила Галактионова предстояло вновь сойтись с Испанией, встречей с которой для национальной команды началась квалификация. В первом противостоянии победить соперника не удалось — отечественный коллектив уступил — 1:4.

После неудачи в гостевой игре россияне выдали победную серию из четырёх матчей, не пропустив в них ни одного мяча. В пятницу со счётом 3:0 дома была повержена крепкая Словакия, что придавало положительных эмоций перед важнейшей встречей с лидером.

По мнению главного тренера Михаила Галактионова, его подопечные за последнее время прибавили в качестве игры, а состав команды стал более сбалансированным, в нём появился костяк.

«Понятно, что есть и конкуренция. Добавляются ребята, которые хорошо проявляют себя в клубах. Поэтому мы можем сказать, что костяк команды устоялся, определённые взаимодействия стали наигрываться. Это не может не радовать», — отметил наставник в интервью пресс-службе РФС.

Испанцы в нынешнем отборочном цикле также не теряли очков и подошли ко второй встрече с отечественной сборной с 15 баллами в активе. Однако в Россию подпечные Луиса де ла Фуэнте приехали не в оптимальном составе. По сравнению с первой игрой отсутствовал из-за травмы полузащитник «Вильярреала» Ереми Пино. Впрочем, и без него у гостей было, кому забивать: защитник «Андерлехта» Серхи Гомес в отборе на Евро успел отличиться четыре раза, а форвард «Браги» Абель Руис оформил дубль в последнем матче с Мальтой.

Главной проблемой для тренерского штаба россиян же стала дисквалификация Руслана Литвинова. Полузащитник в игре со Словакией получил вторую жёлтую карточку. Однако даже без одного из лидеров отечественный коллектив во вторник смотрелся очень неплохо.

В стартовом составе на матч с главным соперником по группе ожидаемо появился лучший бомбардир РПЛ на данный момент Гамид Агаларов. Нападающий в 14 матчах национального первенства забил 11 мячей, а за cборную отличился четырежды.

В игре против Испании форвард «Уфы» также старался действовать активно и в начале первого тайма неплохо пробил по воротам Хулена Ахирресабалы, однако голкипер соперника ситуацию контролировал. Куда опаснее получился выстрел у Константина Марадишвили на 24-й минуте: Наиль Умяров в очередной раз поборолся за мяч и выполнил пас в штрафную. Полузащитник «Локомотива» вышел один на один с голкипером и пробил из борьбы, однако вновь на месте оказался вратарь.

После этого момента хозяева перехватили инициативу. И если в начале встречи у гостей проходили атаки, например, Максим Бориско спас после выстрела Абеля Руиса, то в концовке тайма испанцы не могли придумать ничего интересного.

Луис де ла Фуэнте остался недоволен действиями своих подопечных и после перерыва сделал двойную замену. Однако существенно на игру это не повлияло: хозяева продолжали давить. Вновь мог отличиться Агаларов: последовал заброс за спину защитникам, форвард оказался один на один с голкипером и мягко его перебросил, но попал в перекладину. Затем на рандеву с вратарём выскочил Даниил Хлусевич, но не попал в створ.

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Но с третьей попытки россияне всё-таки отличились. По истечении получаса встречи нападающий Константин Тюкавин, вышедший на поле вместо Агаларова, смело прорвался по центру и издалека сильно пробил в нижний угол. Ахирресабала коснулся мяча, но отразить его не смог — 1:0.

Сопернику ничего не оставалось, кроме как ещё активнее идти вперёд, что вполне устраивало россиян, которые пытались подловить гостей на контратаках и несколько раз могли увеличить преимущество. Испанцы контролировали мяч, но хозяева грамотно оборонялись, не давая возможности прицельно пробить по воротам Бориско. Встреча закончилась отчаянным ударом Хуана Миранды выше ворот практически из центра поля.

Сборная России одержала важнейшую победу в отборочном цикле чемпионата Европы-2023 и сравнялась с испанцами по количеству очков. Уже в следующем году коллективу Галактионова предстоит сыграть с Мальтой, Северной Ирландией, Литвой и Словакией.