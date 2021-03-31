Датский крест: как сборная России крупно проиграла и завершила выступления на молодёжном Евро

Сборная России проиграла национальной команде Дании в третьем туре группового этапа молодёжного чемпионата Европы по футболу 2021 года. Встреча на стадионе «Халадаш» завершилась со счётом 0:3, голами отметились Якоб Бруун Ларсен, Андерс Драйер и Карло Хольс. Подопечные Михаила Галактионова потерпели второе поражение подряд и не смогли выйти в плей-офф турнира.

В преддверии заключительного матча группового этапа молодёжного чемпионата Европы по футболу сборная России находилась в не самой простой ситуации. Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, подопечным Михаила Галактионова было необходимо обыгрывать датчан с разницей в два или более мячей. И это вряд ли можно было назвать простой задачей. Хотя бы по той причине, что до настоящего момента скандинавы не пропустили ни разу и наравне с португальцами оставались единственными участниками турнира, не потерявшими ни одного очка. Коллектив Альберта Капельяса не только уверенно взял верх над исландцами, но и сотворил сенсацию, выиграв у звёздных французов — 1:0.

В случае победы над Данией с минимальным счётом или ничейного исхода, у сборной России также оставались шансы завоевать путёвку в 1/4 финала. Но тогда им было необходимо надеяться, что Исландия либо отнимет очки у Франции, либо и вовсе одержит победу над признанными фаворитами. Но с учётом нынешней формы соперников, вероятность этого была крайне мала.

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Положение подопечных Галактионова усложняла и потеря основного защитника. В каждом из первых двух туров групповой стадии Павел Маслов получил по жёлтой карточке и лишил себя возможности выйти на поле венгерского стадиона «Халадаш», в связи с чем досрочно отбыл в расположение «Спартака». Его место могли занять как Никита Калугин, так и Артём Голубев, выходившие на этой позиции по ходу квалификационного турнира, но в итоге наставник остановил выбор на опорнике «Уфы».

Помимо этого, главный тренер отечественной команды обошёлся лишь одним изменением в составе. Место Даниила Лесового на левом фланге полузащиты занял его партнёр по «Динамо» Вячеслав Грулёв. Причём это решение можно было объяснить как не самым удачным выступлением хавбека, так и желанием специалиста сделать игру более разнообразной и иметь возможность сместить акцент в сторону атаки, не производя дополнительных замен.

Не секрет, что Грулёв способен сыграть как вингера, так и центрфорварда, что позволяло Галактионову использовать гибридную формацию. Без мяча коллектив мог играть по схеме 4-2-3-1, в которой Вячеслав располагался на краю, а при владении нападающий мог либо оставаться на своей позиции, либо подниматься в пару к Фёдору Чалову. Таким образом, сборная была способна перейти на расстановку 3-2-3-2 — с Наиром Тикнизяном и Денисом Макаровым по бровкам.

В дебюте матча российские футболисты активно прессинговали оппонента и смотрелись довольно неплохо. Однако за этим последовал двухминутный провальный отрезок, который практически перечеркнул все шансы на выход в плей-офф. Грубейшие ошибки в обороне сначала привели к выходу Якоба Брууна Ларсена на рандеву с Александром Максименко, а затем и прорыву на ударную позицию Андерса Драйера. В первом случае голкипер ничего не смог поделать, а во втором ему не повезло с рикошетом. Мяч от его ноги взмыл в воздух и опустился точно за линию.

После двух голов россияне вплоть до 30 минуты не могли прийти в себя. Обновлённая линия обороны смотрелась не слаженно и допускала много как позиционных, так и технических ошибок. И, что удивительно, грешили даже Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, которые провели в паре почти весь отборочный цикл. Недочётов хватало и в действиях атакующих футболистов. Грулёв не сумел обработать пас и выйти один на один с вратарём датчан Оливером Кристенсеном, а Фёдор Чалов чуть было сам не организовал атаку на ворота Максименко. Со знаком «плюс» успел отметиться разве что Макаров, пробивший под перекладину из-за пределов штрафной.

Вновь взять контроль над игрой сборной России удалось лишь ближе к 35-й минуте, но с созданием опасных моментов были серьёзные сложности. Мешали внезапно появившиеся волнение и огромный процент брака. По большому счёту, заставить датчан поволноваться получилось лишь у Макарова и Грулёва. Первый преуспел в контрпрессинге и ворвался в штрафную, но был накрыт защитником, а второй нанёс мощный удар с лёта в ближний угол. Правда, Кристенсен взял его настолько уверенно, что причислять его к явным голевым эпизодам было бы нелогично.

Уже ближе к перерыву стало понятно, что россиянам остаётся рассчитывать только на себя. Французы обеспечили себе комфортное преимущество над исландцами, вследствие чего спасти подопечных Галактионова от вылета могли минимум четыре безответных мяча. Это понимал и Галактионов, в связи с чем произвёл сразу две замены в перерыве. Вместо армейцев Фёдора Чалова и Ивана Облякова на поле появились Константин Тюкавин и Наиль Умяров из «Динамо» и «Спартака» соответственно. Примечательно, что перестановки в составе произвёл и Капельяс: вместо Густава Исаксена вышел Мохаммед Дарами.

Однако если датчанин чуть ли не в первой атаке имел возможность поразить ворота Максименко, то вышедшие на поле россияне не были так продуктивны. Виной тому — проблемы с последним пасом. Подопечные Галактионова неплохо развивали атаки, создавали давление на оборону противника, но в завершающей стадии ошибались. Именно подобные огрехи помешали Тикнизяну пробить с 11-метровой отметки, а Макарову — вывести один на один Умярова.

Примерно за полчаса до окончания основного времени Капельяс окончательно уверовал в успех своих подопечных и решил предоставить практику резервистам. С разницей в четыре минуты на поле появились сразу трое запасных футболистов датчан. Галактионов же ответил выходом на поле Лесового вместо Захаряна, но позитивного эффекта добиться не удалось. Со временем остроты у ворот Кристенсена стало совсем мало, зато продемонстрировать мастерство пришлось Максименко. Всё тот же Ларсен опасно пробил со штрафного, но голкипер «Спартака» не позволил сделать счёт крупным.

Не изменило ход игры и появление на поле Александра Ломовицкого. Подопечные Галактионова продолжали совершать неорганизованные набеги на штрафную противника, но без конкретики. По итогам встречи они в два с половиной раза превзошли соперников по общему числу ударов (14:6), а также подали в десять раз больше угловых (10:1), но в завершающей стадии не преуспели. Гол Карло Хольса подвёл черту под самым неудачным матчем отечественных футболистов на турнире. Россияне проиграли скандинавам и завершили выступление на чемпионате Европы.