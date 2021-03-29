Два пенальти за фолы Маслова и промах Захаряна: как Россия уступила Франции на молодёжном Евро

Молодёжная сборная России по футболу уступила Франции в матче группового этапа чемпионата Европы — 2021 со счётом 0:2. Главным антигероем противостояния стал защитник Павел Маслов, который в первом тайме дважды нарушил правила в своей штрафной. Соперник реализовал оба пенальти. При этом 17-летний Арсен Захарян ещё при равном счёте упустил стопроцентный момент у чужих ворот. Теперь отечественной команде в последнем туре нужно обыгрывать Данию, но даже победа не гарантирует выхода в плей-офф.

Соперник с громким именем

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы-2021 в Венгрии начался для сборной России наилучшим образом. Подопечные Михаила Галактионова не оставили шансов Исландии — 4:1. Во втором туре им предстояло встретиться с куда более маститым соперником, одним из главных фаворитов турнира — Францией.

В свою очередь, трёхцветные стартовали с неожиданного поражения с минимальным счётом от Дании, а потому просто обязаны были набирать три очка в игре с отечественным коллективом, чтобы не сделать свои шансы на выход в плей-офф совсем призрачными. При этом датчане в воскресенье оказались сильнее исландцев (2:0) и практически обеспечили себе путёвку в полуфинал.

Россия подошла к ключевому противостоянию в оптимальном составе. В предыдущем матче поле досрочно из-за небольшого повреждения покинул правый защитник Павел Маслов, но за пару дней он успел восстановиться и сохранил место в стартовом составе. В целом Галактионов ожидаемо оставил победную основу неизменной и не стал менять схему под грозного соперника, вновь сделав ставку на фирменную расстановку 4-2-3-1.

Его визави Сильвен Риполль также бросил в бой всех сильнейших. Отечественным футболистам предстояло сдерживать напор восходящих звёзд мирового футбола: Жюля Кунде, Бубакари Сумаре, Нанитамо Иконе, Амина Гуири и Одсонна Эдуарда. При этом в запасе остался 18-летний полузащитник «Ренна» Эдуарду Камавинга, которого Transfermarkt уже оценивает в €60 млн, и капитан команды Маттео Гюэндузи.

Две судьбоносные ошибки

Команды начали матч с аккуратной игровой разведки, однако в самом дебюте встречи сборная России создала опаснейший момент. Денис Макаров сместился с правого фланга чуть в центр и отличной передачей нашёл в чужой штрафной Арсена Захаряна. 17-летний полузащитник имел отличную возможность для того, чтобы открыть счёт, но пробил прямо во вратаря Альбана Лафона.

Не упусти подопечные Галактионова этот шанс, и всё могло сложиться иначе. В реальности же отечественная команда вскоре сама себе создала проблемы. Трёхцветные владели небольшим преимуществом и пытались растянуть оборону россиян, но нельзя было сказать, что они выглядели на голову сильнее.

К сожалению, всё решил один неудачный эпизод. Кристиан Трюффер подключился к атаке по левому флангу, легко ушёл от Макарова и с удовольствием наткнулся на вытянутую ногу Маслова в штрафной. Судья Гуильермо Куадра Фернандес без раздумий указал на «точку», а сам пострадавший уверенно реализовал пенальти.

Пропустив абсолютно нелогичный мяч, коллектив Галактионова занервничал и начал допускать ошибки. Одна из них закончилась назначением ещё одного одиннадцатиметрового. Роман Евгеньев подключился к атаке, оставив свободную зону, но вместо передачи в его направлении последовал «обрез». Французы организовали острейшую контратаку. Спасти ситуацию пытался Иван Обляков, занявший позицию в центре обороны, однако он был легко отыгран.

В роли же главного антигероя вновь выступил Маслов. Защитник «Спартака» пытался заблокировать выстрел Амина Гуири, но мяч попал ему в руку. На этот раз пенальти реализовал Нанитамо Иконе, издевательски переигравший Александра Максименко ударом паненкой.

Сборная России оказалась в практически безвыходной ситуации. У неё не было вариантов, кроме как идти вперёд. Однако подопечные Галактионова ощутимо проигрывали оппонентам в атлетизме на всех участках поля. Относительно невысокий Фёдор Чалов не в силах был противостоять Кунде и Ибраима Конате. А Обляков с Даниилом Глебовым в опорной зоне не справлялись с Бубакари Сумаре и Орельеном Чуаэми.

Французы намеренно сделали ставку на мощь и даже отдали мяч сопернику. Но моменты у ворот Лафона возникали исключительно за счёт индивидуальных действий отдельных футболистов. Так, Макаров на 36-й минуте опасно пробил из-за пределов штрафной, но голкипер соперника отвёл мяч в сторону. Чалов, как уже говорилось, пытался цепляться за забросы, но ему приходилось непросто. Юный Захарян в окружении намного более мощных и взрослых партнёров потерялся.

Безуспешные попытки в атаке

В перерыве Галактионов произвёл двойную рокировку. Не слишком заметного Даниила Лесового заменил Александр Ломовицкий, а место Захаряна занял Вячеслав Грулёв. Выход мощного нападающего «Динамо» помог сборной России наладить контроль над мячом. Впереди у команды, наконец, появился человек, который способен был на равных бороться с мощными защитниками соперника.

Однако французы по-прежнему не настаивали на том, чтобы действовать первым номером и спокойно оборонялись, не затрачивая лишних сил. В результате отечественная команда вроде бы контролировала мяч и плела комбинации на чужой половине, но до чужой штрафной практически не добиралась.

Ни одного по-настоящему опасного момента у ворот Лафона не было — разве что полумоменты. Всякий раз не хватало всякой малости и пары сантиметров. Сложно даже вспомнить конкретные эпизоды. Так, Чалов после отличной передачи Ломовицкого с левого фланга проиграл борьбу плечо в плечо оппоненту и не сумел нанести удар. Пару раз Лафон своевременно действовал на выходе.

Галактионов, к его чести, до последнего пытался изменить ход противостония заменами. По истечении часа игры он неожиданно убрал капитана Облякова и выпустил вместо него более нацеленного на атаку Наиля Умярова. А в концовке тренер вовсе пошёл ва-банк и бросил в бой третьего нападающего 18-летнего Константина Тюкавина и Даниила Куликова.

К сожалению, и эти рокировки не помогли сборной России забить хотя бы мяч. Французы ещё в первом тайме подловили отечественный коллектив на двух ошибках, а после спокойно довели дело до победы. Удивительно, но во втором тайме трёхцветные создали лишь один момент. Эдуард после розыгрыша углового пробил по воротам Максименко с нескольких метров, но Александр справился с угрозой. Да и до перерыва их было немного.

Поражение поставило подопечных Галактионова в крайне затруднительное положение. Возможно, всё в итоге решит разница забитых и пропущенных мячей в матчах между Данией, Россией и Францией. России с большой долей вероятности нужно будет зарабатывать три очка. При этом победа с разницей в два мяча гарантированно выведет коллектив Галактионова в четвертьфинал.