Сборная России проиграла Франции в матче молодёжного ЧЕ по футболу
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу французов.
Победу сборной Франции принесли голы Одсонна Эдуарда и Нанитамо Иконе, реализовавших пенальти на 15-й и 24-й минутах.
В обоих случаях 11-метроый удар был назначен за нарушения со стороны российского защитника Павла Маслова.
Следующим соперником сборной России станет Дания. Матч состоится 31 марта. В тот же день Франция сыграет с Исландией.
Ранее сообщалось, что арбитр Федотов прокомментировал назначение двух пенальти в ворота молодёжной сборной России.