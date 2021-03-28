Сборная России проиграла Франции в матче молодёжного ЧЕ по футболу

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Молодёжная сборная России потерпела поражение от национальной команды Франции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу французов.

Победу сборной Франции принесли голы Одсонна Эдуарда и Нанитамо Иконе, реализовавших пенальти на 15-й и 24-й минутах.

В обоих случаях 11-метроый удар был назначен за нарушения со стороны российского защитника Павла Маслова.

Следующим соперником сборной России станет Дания. Матч состоится 31 марта. В тот же день Франция сыграет с Исландией.

Ранее сообщалось, что арбитр Федотов прокомментировал назначение двух пенальти в ворота молодёжной сборной России.

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