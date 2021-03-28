Арбитр Федотов прокомментировал назначение двух пенальти в ворота молодёжной сборной России

Короткая ссылка
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение двух пенальти в ворота молодёжной сборной России в первом тайме матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года с национальной командой Франции.

«В обоих случаях с Павлом Масловым пенальти в ворота сборной России судья назначил верно. В первом моменте Маслов не успевал и попал французу, двигавшемуся к мячу, в колено. Во втором моменте Павел отставил руку в сторону, и мяч в неё попал. Почему судья не сразу назначил 11-метровый — вопрос. Видимо, ему подсказали помощники», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Первые 45 минут встречи завершились со счётом 2:0 в пользу французов, реализовавших два пенальти — на 15-й и 24-й минутах.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России провела разминку перед матчем с Францией под «Сектор Газа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить